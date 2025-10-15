Próximo partido de la Selección Colombia sería suspendido: esta es la curiosa razón

La Selección Colombia continúa su camino de preparación para el Mundial de 2026. El combinado ‘tricolor’ disputó un nuevo choque el 14 de octubre, donde empató a 0 ante su similar de Canadá.

Esto cierra una fecha FIFA que tuvo dos compromisos para los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes enfrentaron a los seleccionados de México y Canadá.

Con esto, los planes de Colombia son volver a enfrentar nuevos choques en noviembre, aunque, uno de sus rivales se vio en la obligación de cancelar el encuentro.

Cancelan próximo partido de la Selección Colombia

La Selección Colombia se prepara para una nueva cita mundialista. La ‘tricolor’ confían en llegar a pleno nivel a esta importante competencia, y para ello afronta amistosos de preparación.

Colombia jugó 2 partidos ante México y Canadá, aunque en las horas cercanas al segundo encuentro se reveló un pequeño problema en planeación para los partidos que tendrán lugar en el mes de noviembre.

La ‘tricolor’ planeaba medirse en el próximo mes a los combinados de Nueva Zelanda y Nigeria. Sin embargo, este último choque tendrá que ser suspendido.

Esto se debe a que el seleccionado africano selló el 14 de octubre su clasificación al repechaje para la Copa del Mundo, rondas que deberá disputar entre el 13 y el 16 de noviembre.

Por ello, la Selección Colombia deberá buscar un rival alternativo al cual medirse, con el objetivo de continuar su preparación para el Mundial de 2026.

Hasta el momento se desconoce de quién podría tratarse, pero hasta entonces, la ‘tricolor’ encaminará rumbo a enfrentarse a Nueva Zelanda, choque que sucederá el 15 de noviembre.

Néstor Lorenzo confiará en encontrar durante estos choques un funcionamiento clave para el combinado nacional, y a su vez, definir el universo de jugadores que defenderá los colores en la cita mundialista.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

En camino al Mundial de 2026, los fanáticos del combinado nacional están ansiosos por saber los rivales que habrá en la primera ronda del torneo de selecciones.

Esto se definirá el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se sorteará esta primera ronda para el máximo torneo del fútbol mundial.

Cabe recordar que el Mundial de FIFA ahora contará con 48 selecciones, y una ronda de eliminación más.