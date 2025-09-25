Revelan a las mascotas oficiales del Mundial de 2026: así lucen

El Mundial 2026 empieza a prepararse para el deleite de todos los amantes del fútbol. Varias selecciones volverán a luchar por la máxima corona del fútbol, en un torneo que reunirá a las mejores estrellas del mundo.

Potencias y selecciones de menor orden se preparan para dar un buen papel. Desde la organización también empieza el proceso de diseño de este torneo en todos sus aspectos.

Más noticias: ¿Neymar se pierde el Mundial de 2026? El infierno del astro en Brasil se extiende

De hecho, este 25 de septiembre se revelaron las 3 mascotas que funcionarán como imagen de este Mundial 2026 que promete grandes emociones.

Las 3 mascotas del Mundial 2026

Los mundiales de fútbol han sido capaces de grabarse de manera imborrable en mente de los fanáticos. Miles de personas recuerdan alguna Copa Mundial que marcó su infancia o su adolescencia.

Ya sea con jugadores, balones o incluso con mascotas, estos torneos han dejado aspectos tatuados en la memoria de los fanáticos.

En el caso puntual de las mascotas, varias han llegado a ser inolvidables, casos como ‘Naranjito’ en España ’82, ‘Zakumi’ en Sudáfrica 2010, o ‘Fuleco’ en Brasil 2014 son demostración de ello.

Por ello, la emoción por el Mundial de 2026 se ha disparado por las nubes, especialmente luego de que se revelaran las mascotas.

A través de sus redes sociales, la organización de la Copa Mundial reveló 3 mascotas, una para cada sede de este torneo, recordando que el torneo tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos.

Para Canadá fue revelado ‘Maple’, un alce que cumplirá con el papel de portero, con los colores representativos de la selección de Canadá.

En México destaca la presencia de un jaguar, el cual lleva por nombre ‘Zayu’, un delantero que viste la icónica casaca verde del ‘Tri’.

Más noticias: ¿Qué posibilidades tiene Colombia de ganar el Mundial 2026? Este es el porcentaje de opciones que le dan las casas de apuestas

Finalmente, en Estados Unidos se encontrará ‘Clutch’, un águila calva que representará la bandera de las franjas rojas y blancas como mediocampista.

Esta revelación emocionó a los amantes del Mundial, con 3 figuras que se harán presentes de manera recurrente en este torneo, y quedarán grabados en el recuerdo.

Les recordamos que este torneo está pautado para dar inicio el 11 de junio de 2026, con un partido inaugural que se llevará a cabo en el Estadio Azteca de México.