Nuevo DT de Club León reveló plan secreto de James Rodríguez con la Selección Colombia: despejó las dudas

James Rodríguez es noticia en las últimas horas en el mundo del fútbol. El mediocampista se encuentra en medio de la concentración de la Selección Colombia, con la que disputará partidos amistosos.

Mientras tanto, su equipo, el Club León atraviesa momentos de cambio luego de la salida de Eduardo Berizzo, su antiguo entrenador, a causa de malos resultados.

En reemplazo se presentó la llegada de Nacho Ambriz, quien hace pocas horas habló sobre James Rodríguez y reveló un plan que era un secreto a voces del astro con la Selección Colombia.

El plan secreto de James Rodríguez con la Selección Colombia

James Rodríguez ha sido uno de los jugadores más destacados de los últimos años en la Selección Colombia. El astro ha tomado la capitanía, y se encuentra en la última fase de su carrera.

Ante esto, muchos se han preocupado por el momento en el que James dejaría de jugar en la ‘tricolor’. Sin embargo, su nuevo entrenador, Nacho Ambriz habría despejado las dudas, e incluso reveló el plan secreto de Rodríguez.

En un programa llamado ‘En Línea con la Fiera’, Ambriz habló sobre James y dijo que en una conversación con el jugador, el colombiano le habría confesado que este es su último mundial.

Claramente, por temas de edad esto se trataba de un secreto a voces, aunque, muchos soñaban con poder ver a James Rodríguez en otra Copa Mundial luego de la de 2026.

Justo por esta razón, el propio Ambriz confesó que le dijo a James que harían todo lo posible para que llegue con la mejor forma posible a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Ante esto, la salida de James de la Selección Colombia se daría antes del 2030, pero, también cabe la posibilidad de que su última competencia sea la Copa América de 2028.

¿Se irá del Club León?

Ambriz por otro lado, confía en poder contar con James Rodríguez por un buen tiempo en el Club León, aunque cabe recordar que el contrato del colombiano vencerá a finales de este año. De hecho, se empezó a mencionar la posibilidad de que aterrice en la MLS en el 2026.

Por el momento quedará esperar a que James cumpla sus compromisos con la ‘tricolor’ y regrese en el Club León donde podría definir su futuro en los próximos meses.