Mundial 2026: todo lo que debe saber para ir a México

Ahora que Colombia logró clasificar al mundial 2026 miles de fanáticos buscan alternativas para no perderse de tan importante torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Es importante que quienes busquen viajar para esta festividad tan significativa que consagrara a miles de personas del mundo en estos países, tengan en cuenta los requisitos migratorios y los consejos necesarios para disfrutar de dicho torneo sin inconvenientes.

El torneo se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026, repartido entre 3 países que al día de hoy ya se preparan para recibir a los fanáticos del fútbol en sus estadios.

México, uno de los anfitriones, es el país que principalmente se encuentra en la mira especialmente por el público latino y el gusto que ha despertado por su cultura, especialmente los Colombianos, quienes se sienten atraídos por la historia, tradiciones, gastronomía y paisajes naturales de dicho país.

¿Qué requisitos necesita para viajar a México al Mundial 2026?

El Consulado de Colombia en México, manifestó que los ciudadanos colombianos no necesitan visa si los fines de su viaje son netamente turísticos, de negocios o cualquier otro tipo de actividad no remunerada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de no necesitar un documento extra, a los tradicionales solicitados para salir del país, hay que verificar que el pasaporte debe estar vigente y contar con al menos 6 meses de validez al momento del viaje, por ello, si usted quiere viajar y no cuenta con pasaporte o está vencido, se le recomienda tramitarlo lo antes posible para no enfrentar problemas a la hora de sacar la cita por la alta congestión en las oficinas donde se realiza el procedimiento.

Otro requisito es la Forma Migratoria Múltiple (FMM), un documento gratuito y obligatorio que certifica la estancia en el país azteca de manera legal. Este trámite puede realizarse en línea, en el portal del Instituto Nacional de Migración o directamente al llegar a México (este documento debe conservarse durante todo la visita).

Finalmente, a modo de consejo, se recomienda llevar extractos bancarios para demostrar la solvencia económica y justificar sus gastos en el país, además, contar con un presupuesto aproximado entre 100 a 500 dólares para cubrir los gastos de alimentación, transporte y estadía, dependiendo la zona en la que se vaya a hospedar. También, es importante contar con un pasaje de regreso que aunque no siempre lo exigen las autoridades migratorias, si es un documento clave para justificar que la visita es para hacer turismo o en este caso disfrutar de la Copa del Mundo.

Que cumpla con estos requisitos no sólo facilitará su ingreso al país sino que también le permitirá tener un paso por migraciones de manera fácil y rápida para que no sufra de ningún contratiempo y viva una experiencia de viaje de calidad.