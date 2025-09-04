Mundial 2026: La FIFA reveló los costos iniciales de la boletería y fechas de venta

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez en su historia, el campeonato más importante de fútbol en todo el mundo se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio y marcará un hecho histórico, ya que contará con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando así el formato habitual de 32 equipos.

La edición de 2026 tendrá un total de 104 partidos repartidos en múltiples sedes, con la fase de grupos y las rondas eliminatorias distribuidas en los tres países anfitriones. Este nuevo formato busca aumentar la presencia global del torneo y ofrecer más oportunidades para que las selecciones de todo el mundo compitan en la cita más importante del fútbol.

Precios y fechas de la primera etapa de venta para el Mundial 2026

La FIFA anunció que la primera fase de venta comenzará este mes con un sorteo de preventa exclusivo para tarjetahabientes Visa, que se desarrollará del 10 al 19 de septiembre. Para participar, los aficionados deberán registrarse en el sitio oficial FIFA.com/boletos y obtener un FIFA ID.

En esta etapa, los precios partirán desde 60 dólares ($239.000 pesos colombianos aprox.) para partidos de la fase de grupos, mientras que los asientos más costosos, correspondientes a la final, podrán alcanzar hasta 6.730 dólares (26.800.000 pesos colombianos aprox.) Los precios podrán variar según la demanda.

Cada persona podrá comprar hasta cuatro boletos por partido y un máximo de 40 para todo el torneo. Las entradas estarán disponibles para partidos individuales, sedes específicas o paquetes por selección.

El calendario de ventas tiene varias fases:

Primera fase: sorteo preferente Visa (10-19 de septiembre), con compra disponible a partir del 1 de octubre para los seleccionados.

sorteo preferente Visa (10-19 de septiembre), con compra disponible a partir del 1 de octubre para los seleccionados. Segunda fase: sorteo anticipado (27-31 de octubre), con ventas entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

sorteo anticipado (27-31 de octubre), con ventas entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Tercera fase: tras el sorteo oficial del Mundial el 5 de diciembre, con boletos para partidos específicos según los cruces confirmados.

tras el sorteo oficial del Mundial el 5 de diciembre, con boletos para partidos específicos según los cruces confirmados. Venta final: entradas restantes por orden de llegada, cerca de la fecha de inicio del torneo.

La FIFA también informó que pondrá a disposición entradas especiales para grupos de aficionados de una misma selección, boletos condicionales para rondas eliminatorias y una plataforma oficial de reventa.