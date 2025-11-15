Colombia vs. Nueva Zelanda HOY: hora y dónde ver EN VIVO GRATIS el partido amistoso

La Selección Colombia vuelve a escena este sábado 15 de noviembre con un nuevo amistoso internacional que hace parte de su preparación para el Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aprovecha esta última jornada de amistosos del año para pulir detalles, ajustar rendimientos y acercarse cada vez más a la idea de juego con la que pretende llegar a la Copa del Mundo.

El encuentro, programado en Fort Lauderdale, es una oportunidad para evaluar niveles individuales y colectivos antes del sorteo mundialista del 5 de diciembre, donde Colombia buscará avanzar hacia el bombo 1. Aunque no entrega puntos, este duelo sirve como cierre del ciclo 2025 y como un panorama final del estado del equipo a pocas semanas del inicio del año previo al Mundial.

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda

Colombia tendrá al frente a Nueva Zelanda, selección que reemplazó a Nigeria como rival. Inicialmente, la ‘Tricolor’ debía enfrentar al conjunto africano, pero la FIFA confirmó el cambio debido a que Nigeria estará disputando partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial entre el 13 y el 16 de noviembre, por lo que no podía presentarse al amistoso ya pactado. Para cumplir con el calendario, Nueva Zelanda fue asignada como nuevo contrincante.

El compromiso se disputará hoy, sábado 15 de noviembre, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) en el Chase Stadium en Florida. El duelo podrá verse gratis por el canal Caracol, RCN y la plataforma digital de Ditu.

¿Cómo llegan Colombia y Nueva Zelanda?

El equipo colombiano llega después de un empate sin goles ante Canadá en Nueva Jersey, partido en el que mostró orden defensivo pero dificultades para concretar en ataque. Antes de ello, había goleado 4-0 a México y sumado importantes victorias en Eliminatorias, con un 6-3 ante Venezuela y un 3-0 frente a Bolivia.

La selección oceánica arriba con resultados irregulares. Su presentación más reciente fue un empate 1-1 ante Noruega en Oslo el 14 de octubre, aunque en sus partidos anteriores acumuló caídas que dejaron dudas sobre su estabilidad.

