Colombia vs Argentina en el Mundial Sub-20: hora y dónde ver EN VIVO el partido de semifinal

Colombia vs Argentina será uno de los partidos claves en la definición del Mundial Sub-20. La ‘tricolor’ se buscará conseguir su clasificación a la final de esta importante competencia de categorías juveniles.

El equipo dirigido por César Torres buscará imponerse a la ‘albiceleste’, en lo que será un choque imperdible, con varios talentos destacados para el futuro del continente sudamericano.

Por ello, aquí les contamos los detalles sobre este partido en el que la Sub-20 de la Selección Colombia buscará clasificar a la final de un nuevo torneo de balompié.

El camino de la ‘tricolor’ en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia ha demostrado un gran nivel en el Mundial Sub-20. Este combinado ha contado con notables protagonistas como Óscar Perea y Neiser Villarreal.

El desempeño de estos y otros futbolistas ha permitido que la ‘tricolor’ logre su clasificación a semifinales de este importante torneo FIFA.

Los ‘cafeteros’ han sido capaces de imponerse a equipos de la talla de Sudáfrica y España, además de lograr su clasificación en la fase de grupos sobre Noruega, Arabia Saudita y Nigeria.

Los resultados obtenidos por la tricolor han sido los siguientes:

Colombia 1-0 Arabia Saudita

Colombia 0-0 Noruega

Nigeria 1-1 Colombia

Colombia 3-1 Sudáfica

España 2-3 Colombia

Aun así, en este 15 de octubre se medirá a uno de sus escollos más grandes hasta el momento, como lo es el combinado de Argentina, quien llega luego de eliminar a México en la fase de cuartos de final.

Este choque será de gran dificultad no solo por el rival, sino también por la ausencia de jugadores para Colombia como Neiser Villarreal o Jordan Barrera.

Sin embargo, la ‘tricolor’ confía en poder conseguir su clasificación a la final, donde se enfrentará a Francia o Marruecos, quienes completan la otra semifinal de este importante torneo.

Hora y dónde ver EN VIVO el Colombia vs Argentina del Mundial Sub-20

Si desea ver este partido, les contamos que el puntapié inicial está pautado para este 15 de octubre, a partir de las 6:00 p.m.

Puede seguir este choque a través de las señales de Gol Caracol y Canal RCN y Ditu.

Del mismo modo, la otra semifinal de este torneo entre Francia y Marruecos puede ser seguida a partir de las 3:00 p.m.