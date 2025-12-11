Precio de las entradas para ver a Messi en Medellín en el partido Atlético Nacional vs. Inter de Miami

En los últimos días se dieron a conocer cuáles son los primeros partidos amistosos que van a jugar algunos equipos del FPC con clubes internacionales. Uno de los que más llamó la atención es el de Atlético Nacional vs. Inter de Miami, en donde los asistentes van a disfrutar de ver jugar a Messi en el Atanasio Girardot de Medellín.

Todo esto llamó la atención no solo de los seguidores del club verdolaga, sino también de otros equipos que admiran al argentino por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera como futbolista. Además, esta sería la primera vez que ‘La pulga’ jugaría contra un equipo colombiano.

Leer más: Así quedó la primera fecha de la Liga y el Torneo BetPlay 2026 ¿Contra quién jugará Millonarios?

¿Cuándo se va a realizar el partido Nacional vs. Inter de Miami?

Según dio a conocer en las últimas horas las directivas de Atlético Nacional, el partido se va a desarrollar el próximo 31 de enero del 2026 a las 6:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Por ahora, no se conoce de forma oficial cuáles son los jugadores que van a llegar a la capital antioqueña para jugar contra el equipo verdolaga. Pese a eso, sí hay fuertes rumores, en donde mencionan que crack sería uno de los titulares, quien podría destacar en el encuentro por todo lo que ha hecho en su carrera.

Precio de las boletas para el partido Atlético Nacional vs. Inter de Miami con Messi

Pese a que hay gran emoción entre los hinchas por todo lo que será este encuentro deportivo, en donde una estrella de talla internacional va a llegar a la eterna primavera. Algunas personas manifestaron su inconformismo con los precios.

Seguir leyendo: Inteligencia artificial pronosticó al ganador de la final entre Junior y Deportes Tolima: ¿Gana el ‘tiburón’?

Según se pudo conocer, las entradas más económicas, que son en las localidades laterales, tienen un precio de $400.000, que es casi el triple de lo que vale una entrada normalmente en este estadio. Además, la occidental, que suele ser una de las más costosas, en esta oportunidad vale $2.000.000.

Lateral sur y norte: $400.000

Oriental general: $800.000

Occidental general: $2.000.000

Es importante mencionar que el club colombiano no está a cargo de la boletería para este encuentro deportivo, sino que Emilo Rabasa, en representación de la NSN, y Óscar Zelaya son las personas a cargo de la gira internacional del Inter de Miami. Por lo que fueron los responsables de establecer fechas, horarios y precios que van a tener las entradas para poder ver al club más importante de Norteamérica en este momento.