Después de jugar durante todo el semestre, por fin se conoció el nombre de quienes serán los dos participantes que van a poder jugar la gran final de la Liga BetPlay y sumar una estrella a su historia. En esta oportunidad, está el Junior de Barranquilla, quien se destacó en su grupo después de enfrentar a grandes como Nacional, América y Medellín.

Mientras que, por otro lado, está el Deportes Tolima, quien nuevamente logró llegar a una final, después de enfrentar a Santa Fe, Fortaleza y Bucaramanga, quienes hasta el último día mostraron que tenían todo para poder ganar. Ahora, se viene la gran final, en la que solo podrá existir un equipo que se destaque y logre sumar una estrella a su escudo haciendo historia en la liga colombiana.

¿Cuándo y dónde será la final de la Liga BetPlay 2025-2 entre Junior y Tolima?

Después de que todos los equipos jugaran la fecha seis, la Dimayor dio a conocer todos los detalles sobre cuándo se va a jugar la tan anhelada final. En esta oportunidad, no será un fin de semana, por lo que esto mostró un gran inconformismo entre los fans, quienes esperaban celebrar por todo lo alto.

La final se va a jugar entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, el próximo viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y termina el próximo 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El primer partido será a las 8:00 P.M., mientras que el segundo será a las 7:30 P.M., con el fin de que todos los aficionados puedan conocer al campeón lo más pronto posible.

¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗜𝗜-𝟮𝟬𝟮𝟱! 🔥 Consulta aquí los horarios de cada partido 👀 👉 https://t.co/xTzNBvq22y#LoDamosTodo pic.twitter.com/ueHXzaC1e1 — DIMAYOR (@Dimayor) December 9, 2025

Ahora, hay gran expectativa por lo que serán estos encuentros, teniendo en cuenta que hay muchas personas pendientes de cómo se van a desarrollar estos encuentros. Además, los dos llevan varios años esperando volver a estar en una final, teniendo en cuenta que en los últimos meses, los resultados no habían estado a su favor.

Hasta el momento, el Deportes Tolima tiene tan solo tres estrellas, por lo que quiere avanzar y hacer historia con un nuevo torneo. Mientras que, por el lado del grupo tiburón, el Junior de Barranquilla tiene 10 títulos en Liga, por lo que quiere coronarse una vez más con la onceava, que podría ser una de las más importantes hasta el momento.