Presidente de la Dimayor confirmó detalles del nuevo formato para la Liga BetPlay 2026-I

Se viene un nuevo torneo en el 2026 y ya hay gran expectativa sobre todo lo que será en esta oportunidad y la actuación que tendrían los equipos colombianos que quieren ganar un nuevo campeonato. Por eso, la Dimayor dio a conocer cuáles son todas las novedades que tiene para el próximo año que podría sorprender a todos los fans del fútbol profesional colombiano.

Así lo dio a conocer Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en medio de una entrevista con Win Sports. Y quien decidió revelar algunos detalles de todo lo que tienen pensado hacer durante el torneo durante el primer semestre del año.

¿Cómo será el formato de la Liga BetPlay 2025-1?

Aunque el presidente dio a conocer todo lo que sería el próximo torneo, esto aún no es oficial, teniendo en cuenta que todavía falta la aprobación de los presidentes de los 36 clubes. Sin embargo, la propuesta ya está sobre la mesa a la espera de una decisión final para conocer cuál será el formato oficial de la siguiente jornada.

Además, también mencionó que todo esto se tiene que adaptar a las fechas y tiempos que tienen ellos disponibles para estos torneos. Pues, el próximo año hay mundial de fútbol, lo que haría que tuvieran que ajustar todo para que jugadores convocados a selecciones puedan ir con normalidad.

En total habría 19 jornadas de partidos en el todos contra todos, que en esta oportunidad sería mucho más complejo, teniendo en cuenta que no habrá fecha de clásicos, como sí la hubo en los últimos años. Después de esto, habrá ocho clasificados finales a los play-offs, para finalmente terminar con el torneo el próximo cinco de junio del 2026.

Esto quiere decir que los equipos que quieran llegar a la gran final tendrán que esforzarse un poco más de lo acostumbrado, pues al final solo van a pasar a la siguiente etapa aquellos que logren sumar más puntos. En cuanto a la fecha de clásicos, no se sabe cuándo vaya a volver, si esto será una decisión radical o podrán existir algunos encuentros entre equipos de la misma ciudad a lo largo de los partidos que se darán en el todo contra todos.