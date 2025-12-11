Así quedó la primera fecha de la Liga y el Torneo BetPlay 2026 ¿Contra quién jugará Millonarios?

La Dimayor realizó el sorteo oficial y ya están definidos los cruces que abrirán la Liga y el Torneo BetPlay 2026. Los hinchas del fútbol colombiano comienzan a palpitar la nueva temporada, que llega cargada de expectativas, debuts y partidos que prometen emociones desde la primera jornada. Aquí le contamos cómo quedó conformada la fecha inicial en ambas competencias.
Antes de disputarse la final del segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 entre Junior y Medellín, la Dimayor ya dio a conocer los enfrentamientos que abrirán la temporada 2026. La entidad reveló cómo se conformará la primera fecha, permitiendo que los aficionados empiecen a vivir la emoción de un nuevo año futbolero. Con varios duelos llamativos desde el inicio, la expectativa crece por lo que será el arranque de los torneos y una nueva oportunidad de celebrar títulos.
Así quedó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026
Desde ya comienzan a sentirse las emociones de un nuevo ciclo deportivo que promete llenar los estadios de hinchas disfrutando cada partido, con la ilusión y el sueño intactos de ver a su equipo levantar el título. Aunque no se saben las fechas, se conocen cuales serán los enfrentamientos para la primera fecha.
- Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
- Deportivo Pasto vs. Deportivo Independiente Medellín
- Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas
- Atlético Bucaramanga vs. Millonarios
- América de Cali vs. Internacional de Bogotá
- Jaguares vs. Deportivo Cali
- Fortaleza vs. Alianza Valledupar
- Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima
- Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
- Deportivo Pereira vs. Llaneros
Primera fecha del Torneo BetPlay 2026
El Torneo BetPlay 2026 corresponde a la segunda categoría del fútbol profesional colombiano, donde los equipos luchan por alcanzar el ascenso a la Liga BetPlay, la Primera División. Esta primera fecha será clave para empezar con pie derecho y marcar el ritmo de la temporada. A partir de aquí, cada punto será vital para mantenerse en la pelea y construir el camino hacia el tan anhelado ascenso. Con planteles renovados y nuevas apuestas tácticas, los clubes buscarán sorprender desde el inicio.
- Boca Juniors de Cali vs. Deportes Quindío
- Atlético Huila vs. Atlético FC
- Real Cundinamarca vs. Envigado
- Unión Magdalena vs. Bogotá FC
- Internacional de Palmira vs. Patriotas
- Real Santander vs. Real Cartagena
- Leones vs. Tigres
- Barranquilla vs. Orsomarso