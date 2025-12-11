Así quedó la primera fecha de la Liga y el Torneo BetPlay 2026 ¿Contra quién jugará Millonarios?

Desde ya comienzan a sentirse las emociones de un nuevo ciclo deportivo que promete llenar los estadios de hinchas disfrutando cada partido, con la ilusión y el sueño intactos de ver a su equipo levantar el título. Aunque no se saben las fechas, se conocen cuales serán los enfrentamientos para la primera fecha.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó Deportivo Pasto vs. Deportivo Independiente Medellín Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas Atlético Bucaramanga vs. Millonarios América de Cali vs. Internacional de Bogotá Jaguares vs. Deportivo Cali Fortaleza vs. Alianza Valledupar Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas Deportivo Pereira vs. Llaneros

Le puede interesar: Fecha y hora de la gran final de la Copa Colombia 2025 Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Primera fecha del Torneo BetPlay 2026