La canción más triste en la historia del rock que ha roto récords y marcó la carrera de una banda

Toda canción de rock sale con el objetivo de encantar a miles de fanáticos en el mundo. Varios éxitos han sido capaces de generar gran emoción, gracias al talento de sus intérpretes, y al poder de sonidos, letras y ritmos.

Particularmente, dentro de este género han predominado una amplia cantidad de emociones estremecedoras. Sin embargo, ciertas canciones también han dado paso a la tristeza como tema central.

Por ello, en este caso les hablaremos sobre la canción más triste de la historia del rock, y la gran cantidad de récords que ha llegado a romper a partir de su éxito.

La canción más triste en la historia del rock

El rock ha sido capaz de enamorar a miles de personas a lo largo de la historia. Grandes bandas han estremecido al mundo de la música a partir de letras y sonidos vibrantes.

Ciertas canciones han logrado estremecer al mundo con reflexiones, pensamientos y emociones destacadas que quedaron plasmadas de manera imborrable en la memoria de sus fans.

Claramente el gusto por ciertas composiciones es subjetivo. Sin embargo, hay una canción en concreto que, según la ciencia, es la canción más triste en la historia del rock.

Esta es, nada más y nada menos que, ‘Something In The Way’ de Nirvana. Esta canción brilla dentro de la trayectoria de la banda, y de uno de sus mejores discos como lo es, por supuesto, ‘Nevermind’, la gran joya de 1991.

Dicha composición ha sido nombrada por la ciencia como el éxito más triste en la historia del rock, gracias a ciertos análisis en la neurociencia, y el impacto que genera esta canción, gracias a su letra y a su melodía.

Si bien se trata de uno de los ‘tracks’ del fondo de ‘Nevermind’, esta canción ha roto varios récords, especialmente en materia de cantidades de reproducciones.

‘Something In The Way’ acumula más de medio billón de reproducciones en redes sociales. Esto la convierte en una de las 10 canciones más escuchadas de toda la carrera de Nirvana.

Sin lugar a dudas, este éxito marcó la carrera de la banda de Kurt Cobain, gracias a su éxito, y a la amplia cantidad de amantes del rock que se han sentido inspirados con esta composición.