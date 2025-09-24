Ni Messi ni Yamal: El equipo de EA FC 26 en el que TODOS los jugadores son la misma persona

El EA FC 26 es uno de los lanzamientos más esperados de este año en materia de videojuegos. Miles de amantes al fútbol y al universo ‘gamer’ confían en poder obtener emoción de esta nueva entrega de la famosa saga.

Luego de un año con varias críticas, los desarrolladores de EA Sports confían en poder ver un verdadero entusiasmo por parte de sus jugadores.

Por ello, prepararon varias sorpresas para los amantes de esta saga, aunque, hubo una novedad que dejó a muchos desconcertados, y fue la introducción de un equipo donde los 11 jugadores son el mismo.

El equipo de EA FC 26 donde todos los jugadores son el mismo

Como cada año, desde EA Sports presentaron grandes novedades para los jugadores del FC. Varias de ellas son referentes a materias de ‘gameplay’.

Sin embargo, el juego también llega con nuevas leyendas que podrán ser disfrutadas por parte de los amantes del fútbol clásico, y de los videojuegos.

Varios nombres resaltan, como el caso de Marcelo o Toni Kroos, pero, uno de los regresos más esperados fue el del legendario delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

El jugador había salido del videojuego hace varios años, no solo por su retiro, sino también por conflictos con la desarrolladora por derechos de imagen.

Esto llevó a muchos a pensar que ‘Ibra’ nunca volvería a una entrega de EA Sports. Sin embargo, su regreso sorprendente se dio en esta entrega del 26, con un gran anuncio que lo llevó a incluso ser portada del videojuego.

Dicho regreso emocionó de tal manera a los desarrolladores del juego, que incluso, se atrevieron a añadir algo nunca antes visto, un equipo con 11 Zlatan Ibrahimovic.

Este conjunto que lleva por nombre ‘Zlatan FC’, llega con la posibilidad de poder usar a Zlatan Ibrahimovic en toda la cancha, incluido arquero, mediocampista o delantero.

Dicha novedad implica la llegada de nuevas opciones de disfrutar el videojuego para los ‘gamers’ y de ver escenarios que en la realidad serían imposibles.

Este equipo estará disponible tanto en el menú de patada inicial, como en los modos offline de este importante videojuego.

Les recordamos que este título aun no está disponible. Sin embargo, se espera que su llegada se produzca este próximo 26 de septiembre.