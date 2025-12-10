Inteligencia artificial pronosticó al ganador de la final entre Junior y Deportes Tolima: ¿Gana el ‘tiburón’?

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima serán los protagonistas de la final de la Liga BetPlay 2025-II. El ‘tiburón’ se medirá al ‘vinotinto y oro’ con el objetivo de definir al gran ganador de la estrella del fútbol en Colombia.

Luego de una larga definición de cuadrangulares, el fútbol colombiano tiene a sus dos máximos contendientes, en lo que será un gran choque por el trofeo.

Claramente al tratarse de una final, este se trata de un choque de pronóstico reservado. Sin embargo, la IA se atrevió a dar su propio veredicto y aquí les contamos cuales fueron los resultados.

¿Quién ganará la final entre Junior y Tolima?

El desarrollo de los cuadrangulares han sido sumamente emocionantes en el fútbol colombiano. 8 equipos dieron todo en la cancha con el objetivo de conseguir su paso a la final.

Si bien el desarrollo fue de ‘photo finish’, y sumamente igualado, el resultado total arrojó que los resultados por grupo fueron los siguientes:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 11 puntos

2- América de Cali – 8 puntos

3- Atlético Nacional – 8 puntos

4- Independiente Medellín – 5 puntos

Grupo B

1- Deportes Tolima – 14 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 9 puntos

3- Independiente Santa Fe – 7 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Varios equipos dejaron ver al detalle sus armas durante los cuadrangulares, tal y como fue el caso de Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, aunque esto finalmente no alcanzó.

Ante esto, la definición será entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, en dos choques mostrarán frente a frente a dos de las mejores defensas y los mejores ataques de este campeonato.

Esta final se disputará los días 12 y 16 de diciembre. El primer choque será en Barranquilla a las 8:00 p.m., mientras que la vuelta tendrá lugar en Tolima desde las 7:30 de la noche.

La IA dio su pronóstico de la final

Sin dudas, la igualdad entre ambos equipos hace que la definición de este campeonato no quede clara. Aunque, la inteligencia artificial se atrevió a dar su propio campeón para el torneo.

Gemini, la IA de Google resaltó las virtudes de ambos equipos, y dio como veredicto que Deportes Tolima será el flamante campeón del FPC, en una definición que tendrá ganador con juego pragmático y eficiente.