Esta es la estación de TransMilenio que más se llena, según la IA: Peores horas para usarla

La movilidad en Bogotá sigue siendo tema de conversación, y más aún cuando se trata de TransMilenio. Este sistema de transporte es el más usado en la ciudad, pues muchas personas acuden a él para llegar más rápido de un punto a otro. La inteligencia artificial analizó el flujo de pasajeros y determinó cuál es la estación que más se congestiona a diario.

Es importante que los ujsuarios planifiquen sus viajes con anticipación, ya que la consestión no solo depende de la hora pico, sino de otros factores inesperados que puedan ocurrir diariamente. Pero si usted planea movilizarse, le contamos cuáles son las horas más críticas y por qué es mejor evitarlas, al igual que la estación más caótica de la ciudad.

La estación de TransMilenio que más se llena

TransMilenio cuenta con puntos de conexión clave que, inevitablemente, se vuelven caóticos en ciertas horas del día. Para identificar cuál es la estación que registra mayor afluencia, recurrimos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, la cual señaló una de las estaciones más importantes de la capital, conocida por prácticamente todos los bogotanos que alguna vez han utilizado el sistema.

Para la IA la estación más congestionada es Ricaurte, bajo la explicación de que “registra el mayor número de transferencias y afluencia, convirtiéndola en el punto más caótico y lleno del sistema”. Además, no es una simple parada; es el cruce vital de las troncales más importantes: Troncal NQS (Norte-Quito-Sur) y Troncal Calle 13 (occidente).

También hizo referencia que al ser un nodo de transferencia masiva (NQS y Calle 13), atrae naturalmente a una gran cantidad de vendedores informales.

“Los vendedores se ubican en el túnel de conexión que une las troncales NQS y Calle 13, así como en los accesos y plataformas. Esta ocupación reduce significativamente el ancho de los pasillos diseñados para la circulación, creando cuellos de botella”, mencionó la IA.

Peores horas para usar la estación de Ricaurte

Según mencionó la IA, las horas pico que suelen ser entre las 6:30 a.m. y 7:30 a.m. en la mañana, y entre las 6:00 p.m. y 7:00 p.m. en la tarde, ya que es el punto máximo de coincidencia de usuarios. Sin embargo, al buscar una hora específico, eligió a las 6:30 p.m., teniendo en cuenta es la hora de salida de muchas personas de las oficinas, al igual que la de muchos universitarios.