Los tres vídeos musicales de rock más románticos en la historia; November Rain de Guns N’ Roses entre ellos

El rock es uno de los géneros más conocidos en todo el mundo, pero no solo por sus canciones, que son pesadas y ponen a cantar a todo el mundo con unos ritmos que nadie se imagina, sino también por el significado que hay detrás de cada sencillo. Incluso, hace muchos años, los artistas decidieron dedicar un momento importante para hacer un video que tuviera un gran significado para sus seguidores, por ejemplo lo que hicieron los Guns N’ Roses.

Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos videos musicales de rock que sin duda se quedan entre los mejores por todo lo que hay detrás de cada historia. Muchos de ellos se llevan el premio al ser unos de los que tienen mayor número de visualizaciones en las plataformas musicales.

Los tres videos de rock más “románticos” en la historia

Guns N’ Roses – November Rain: Esta canción es una historia con un gran significado detrás, por lo que es protagonizada por Axl Rose y quien en ese momento era su pareja, Stephanie Seymour. Habla sobre una boda entre dos personas que están muy enamoradas, pero que desafortunadamente y en un momento que nadie se imagina, dan a conocer que la novia murió a causa de un suicidio, por todo el peso que cargaba en una relación “tóxica”.

Paul McCartney & Wings – Silly Love Songs: Para muchos, esta es una de las canciones de rock más románticas que se volvieron populares hace muchos años. Por lo que habla sobre un amor sincero, en donde se muestra la mejor versión de Lennon, quien fue criticado por lanzar varios sencillos un poco fríos y “simples” ante la crítica; algo que lo llevó a mostrar lo mejor de un amor genuino, dedicado a su esposa, Linda.

The Beatles – Something: Es una de las canciones de amor más populares de los últimos años, por lo que en su video buscaron reflejar lo mejor del amor, dándole protagonismo a la pareja de cada uno de los integrantes de la banda. Además, se apoyaron en imágenes llenas de romance, en donde se les ve paseando por nuevos lugares, abrazadas y en una declaración de amor que nadie se esperaba ver en una canción de rock.