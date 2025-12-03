Nueva estafa en WhatsApp “Hola, ¿me agregas?”: qué es y cómo evitar caer en el fraude

Cada vez son más las técnicas que usan los ciberdelincuentes para poder robar cuentas bancarias y así robar todo su dinero. Por lo que en los últimos días, los usuarios empezaron a denunciar en redes sociales una serie de llamadas spam que les empezaron a parecer sospechosas porque los podrían estafar.

Según han reportado los usuarios, a lo largo del día empiezan a recibir una serie de llamadas de números de teléfono que al parecer no son de Colombia. Muchos de ellos son bastante extensos, por lo que esta fue la primera señal de que era algo sospechoso, que podría tratarse de una estafa.

¡Cuidado! La nueva estafa con la que le podrían robar su dinero

Los delincuentes ya dieron a conocer su nueva técnica, por lo que comienzan llamando a las personas por celular de un número desconocido. Al contestar, les dicen: “Hola, tengo algo muy importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?”.

Por curiosidad, las personas agregan el número a sus cuentas de WhatsApp, por lo que no se muestra ninguna advertencia y todo parece ser un movimiento normal. Pese a eso, desde ahí empiezan una serie de engaños con los que buscan obtener su información personal de sus chats, el banco y contactos de familiares.

Tras agregar el número, empiezan a hablar de un supuesto código de seguridad que deben proporcionar para seguir con el proceso. Justo en ese momento, verifican la información y usted pierde el control total de su propia cuenta, ya que ellos acceden desde otros dispositivos.

Después no solo usan toda la información que usted tenga para poder acceder a sus cuentas bancarias, sino que también le escriben a personas cercanas a su familia para poder pedirles dinero por medio de historias falsas. Incluso, se dice que empiezan todo un proceso de extorsión a la persona, pidiendo dinero a cambio de regresarles su cuenta de WhatsApp.

Tenga en cuenta que en este momento, los delincuentes usan varias técnicas con el fin de robar la información de los usuarios y poder acceder a todos los detalles de su vida personal. Desconfíe de este tipo de llamadas o mensajes de texto que solo podrían convertirse en un dolor de cabeza.

“Hola tengo algo muy importante que decirte, me puedes agregar a WhatsApp?” Aparte uno tiene que hacerles la mitad del trabajo a los estafadores 🤌🏼 — MM (@MateoMoreno1) November 28, 2025

También, evite contestar a números extraños que no hagan parte de su lista de contactos, haga caso omiso a mensajes que reciba de “familiares” pidiendo dinero. Antes de hacer cualquier transferencia de dinero, es importante que pueda verificar la información de que si está hablando con esa persona.

Por último, no olvide bloquear estos números de teléfono largos que son “internacionales” y si tiene una app de identificador de llamadas, puede agregar una nota en donde reporte, que se trata de spam, para alerta a futuras personas.