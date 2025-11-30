¡Cuidado! Si oprime este botón le puede robar todo su dinero de Nequi
En redes sociales dieron a conocer cuál es el botón que no debe oprimir en Nequi para evitar que le roben todo su saldo.
Ya empezó la temporada de diciembre, por lo que en estas fechas los estafadores suelen aprovechar para robar el dinero de las cuentas de Nequi de las personas por medio de mensajes falsos en los que prometen préstamos y hasta subsidios milagrosos. Por eso, le contamos cómo puede evitar ser estafado, siguiendo estos sencillos consejos que lo ayudarán a guardar la seguridad de sus cuentas.
Es importante mencionar que los datos de su cuenta son personales e intransferibles, por lo que no debe compartir estos datos a nadie, ni familiares, amigos, ni por llamadas de bancos o representantes de entidades bancarias.
Este es el botón que nunca debe oprimir para evitar ser estafado en Nequi
Por esta temporada de fin de año, algunas personas suelen recibir su sueldo y prima de Navidad, por lo que debe cuidar bien este dinero, ya que personas inescrupulosas intentan robar a los usuarios. Estos son algunos tips que le podrían servir para evitar ser robado o estafado en esta temporada.
Estos son solo algunos de los métodos actuales que están usando los delincuentes para poder robar a las personas por medio de sus cuentas digitales. Por lo que, cualquier problema con su cuenta, es recomendable informar al banco directamente o acercarse a la sucursal más cercana.