¡Cuidado! Si oprime este botón le puede robar todo su dinero de Nequi

Ya empezó la temporada de diciembre, por lo que en estas fechas los estafadores suelen aprovechar para robar el dinero de las cuentas de Nequi de las personas por medio de mensajes falsos en los que prometen préstamos y hasta subsidios milagrosos. Por eso, le contamos cómo puede evitar ser estafado, siguiendo estos sencillos consejos que lo ayudarán a guardar la seguridad de sus cuentas.

Es importante mencionar que los datos de su cuenta son personales e intransferibles, por lo que no debe compartir estos datos a nadie, ni familiares, amigos, ni por llamadas de bancos o representantes de entidades bancarias.

Este es el botón que nunca debe oprimir para evitar ser estafado en Nequi

Por esta temporada de fin de año, algunas personas suelen recibir su sueldo y prima de Navidad, por lo que debe cuidar bien este dinero, ya que personas inescrupulosas intentan robar a los usuarios. Estos son algunos tips que le podrían servir para evitar ser robado o estafado en esta temporada.

Evite contestar llamadas de números desconocidos, pues estas suelen ser de personas inescrupulosas que buscan conocer su información personal para poder acceder a sus datos y cuentas bancarias. Tenga en cuenta que, en medio de estas llamadas, siempre suelen pedir datos muy específicos, como si tiene cuenta de Nequi, cuál es su número, datos de contacto, entre otros detalles, con el fin de poder conocer cuáles son sus claves. En caso de que le digan que le van a enviar un código de confirmación para poder conocer si tiene la cuenta de Nequi o Daviplata activa, no dé a conocer esta información, ya que en muchos casos, puede estar aceptando una transacción sin saberlo. Hay una nueva modalidad, en donde le envían una notificación a su cuenta de Nequi o Daviplata para que usted le dé “aceptar” a la transacción. Cuando usted oprime este botón, fácilmente el delincuente puede sacar todo el dinero de su cuenta, pasándola a otra o haciendo una compra con su dinero.

Estos son solo algunos de los métodos actuales que están usando los delincuentes para poder robar a las personas por medio de sus cuentas digitales. Por lo que, cualquier problema con su cuenta, es recomendable informar al banco directamente o acercarse a la sucursal más cercana.