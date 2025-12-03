¿Cómo puedo conocer mi Spotify Wrapped 2025? Siga estos pasos y conozca sus canciones favoritas

Spotify ya dio a conocer las mejores canciones del 2025, por lo que si usted quiere saber cuáles fueron sus favoritas y el nombre de ese artista que escuchó todos los días, le enseñamos el paso a paso para que pueda hacerlo. Tenga en cuenta que todos los resultados son totalmente personalizados, por lo que el listado que le salga no sería el mismo que tendrán las otras personas.

En la mañana de este miércoles tres de diciembre del 2025 se dio a conocer el tan anhelado Spotify Wrapped, en donde se conoce toda la actividad musical de cada usuario. Además, también revelan cuáles fueron esos éxitos que sonaron cientos de veces en el país, convirtiéndose en los más populares.

Leer más: Los mejores conciertos y festivales de rock que llegan a Colombia en el 2026; Megadeth entre ellos

¿Cómo puedo conocer mi Spotify Wrapped 2025? Paso a paso

La gran sorpresa del 2025 es que los usuarios no van a encontrar su Spotify Wrapped apenas ingresen a la aplicación, sino que hay dos opciones de verlo. La primera directamente en Spotify, mientras que la otra es por medio de Google.

Abre la aplicación de Spotify; en la parte de arriba vas a encontrar una pestaña llamada ‘Wrapped’ y después en ‘Wrapped 2025’. Allí vas a encontrar todo lo relacionado con el listado de canciones más destacadas en tu perfil durante este año. La segunda opción es buscando en Google ‘Spotify Wrapped 2025’, cuando ingreses, te va a aparecer una pantalla blanca, con un código QR en el centro. Vas a escanearlo desde tu celular e inmediatamente te va a salir el listado de tus canciones más escuchadas en el 2025.

Seguir leyendo: James Hetfield escogió su disco favorito de la carrera de Metallica: no es ‘Master of Puppets’

Tal y como ya sucedió en años pasados, en este listado vas a encontrar el TOP 5 de los artistas que más escuchó durante este año y cuáles fueron las canciones que, sin duda, tuvieron cientos de reproducciones.

También tiene la oportunidad de elegir una visualización más personalizada, en donde va a poder encontrar cuáles fueron las más escuchadas mes a mes. El género que sin duda llamó su atención, entre otros aspectos personalizados.

Si lo que quiere es conocer cuál fue el artista más escuchado en Colombia o el podcast que se llevó todas las visualizaciones, también tendrá esta información disponible. Pero debe buscar la opción, con el fin de que ya no le muestre datos personalizados, sino basados en Spotify Colombia.