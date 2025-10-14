Neiser Villarreal se pierde partido clave de Colombia Sub-20: esta es la razón de su ausencia

La Selección Colombia Sub-20 se prepara para un partido clave por el mundial de esta categoría. La ‘tricolor’ superó un gran escollo en su camino, como lo es el combinado de España en la ronda de cuartos de final.

Sin embargo, aun quedan 2 choques de importancia vital, antes de que el combinado dirigido por César Torres pueda levantar el gran trofeo.

El primero de ellos es Argentina en la ronda de semifinales, partido reñido, pero en el que el combinado ‘cafetero’ tendrá una importante baja.

Neiser Villarreal se pierde partido clave de Colombia Sub-20

El Mundial Sub-20 de Colombia ha dejado varios rendimientos destacados. Talentos jovenes han logrado apuntalar el nivel del combinado juvenil, como es el caso de Óscar Perea o Neiser Villarreal.

Este último brilló de manera notable en la ronda de cuartos de final, luego de anotar una tripleta que selló la victoria de Colombia sobre España.

Claramente, estas anotaciones demostraron el poderío ofensivo de este delantero, pero, también dejó como consecuencia su ausencia para la próxima ronda.

Villarreal no podrá ser parte del partido de la ‘tricolor’ ante Argentina en las semifinales de este torneo. Esto se debe a que el delantero recibió una tarjeta amarilla sobre el 75′ del partido ante España.

Dicha amonestación fue la segunda en el torneo para Villarreal, quien se pierde las semifinales, justamente por acumulación de tarjetas.

Ante esto, César Torres deberá buscar alternativas en el ataque, aunque tampoco podría contar con Jordan Barrera por lesión, y el propio Carlos Sarabia también por amarillas.

A pesar de esto, la fanaticada ‘tricolor’ mantiene el optimismo y confían en poder sacar un resultado que lleve a Colombia a la final de esta competición mundialista.

Por el lado de Argentina, también habrán bajas, ya que el combinado ‘albiceleste’ no podrá contar con la presencia en campo de Álvaro Montoro y Valente Pierani.

¿Cuándo se jugará este partido?

En caso de que desee ver el partido por el Mundial Sub-20, les recordamos que se llevara a cabo el próximo 15 de octubre, en un choque que dará inicio a las 6:00 p.m.

Del mismo también destacamos que la segunda semifinal será protagonizada por Marruecos y Francia, quienes también disputarán su choque el próximo miércoles.