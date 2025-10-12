¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? La ‘tricolor’ está en semifinales

La Selección Colombia Sub-20 llenó de emoción a todos sus fanáticos durante este pasado 11 de octubre. La ‘tricolor’ consiguió una victoria clave ante España en los cuartos de final del Mundial de esta categoría, lo que le permite clasificar a semifinales.

Luego de un desarrollo sumamente igualado, Neiser Villarreal, estrella colombiana logró decantar la balanza para la ‘tricolor’ gracias a una tripleta.

Esta es una muestra del gran talento de la Selección Colombia, pero, aun le quedan 2 escollos para poder conseguir el gran trofeo.

¿Cuál es el rival de semifinales de la Selección Colombia?

La Selección Colombia volvió a dar muestras destacadas de juego. Luego de vencer a Sudáfrica en octavos de final, y a España en cuartos de final, los dirigidos por César Torres se encaminan a una buena participación en este torneo.

Los jóvenes talentos llegan a semifinales con la ambición de levantar un nuevo trofeo, aunque esto no será del todo sencillo.

Para esto, Colombia debe imponerse a un nuevo rival, el cual llega con todo el peso de una nueva generación en semifinales.

Se trata de, nada más y nada menos que, Argentina, selección que llega luego de haber derrotado a México por 2-0 en los cuartos de final.

Este resultado posiciona a Argentina como favorita, sumado a su posición como primero de grupo, el cual acabó invicto ante Italia, Australia y Cuba.

Por otro lado, en octavos de final la ‘albiceleste’ logró imponerse a Nigeria con un aplastante 4-0 con el que marcó ritmo de cara a sus próximos choques.

Sin lugar a dudas, el partido entre la ‘tricolor’ y la ‘albiceleste’ se vivirá por todo lo alto, y presentará una rivalidad que ya se ha vivido al rojo vivo en las selecciones mayores.

¿Cuándo será este partido?

En caso de que desee seguir este partido, les recordamos que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, con un puntapié inicial que se llevará a cabo a las 6:00 p.m hora de Colombia.

Del otro lado del cuadro, la segunda semifinal se definirá este mismo 12 de octubre, luego de que Estados Unidos se mida a Marruecos, y Francia a Noruega, equipo que ya enfrentó Colombia durante la fase de grupos de este apasionante Mundial Sub-20.