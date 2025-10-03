La Selección Colombia reveló su convocatoria para los amistosos de octubre: James Rodríguez y más

La Selección Colombia vuelve a decir presente en la escena del fútbol en este mes de octubre. Luego de sellar su clasificación en el Mundial de 2026, se espera que la ‘tricolor’ mantenga un buen nivel en los amistosos de preparación.

El equipo ‘cafetero’ confía en llegar a pleno nivel para la cita mundialista, y ampliar su universo de futbolistas de cara a este torneo.

Más noticias: ¿Quién es Óscar Perea? El jugador que anotó el primer gol de Colombia en el Mundial Sub-20

El combinado cafetero reveló este 3 de octubre su convocatoria de jugadores, y aquí se la revelamos al detalle.

La Selección Colombia reveló su convocatoria para octubre

La Selección Colombia cuenta con una amplia gama de talento, y así lo ha demostrado en sus convocatorias. Jugadores de talla mundial dicen presente en cada ciclo, y nuevos jovenes se suman.

En este mes de octubre, los hinchas confían en poder ver un nivel resaltante por parte de la ‘tricolor’, pero también esperan en que Néstor Lorenzo empiece a delimitar su lista de jugadores para el Mundial de 2026.

La convocatoria de la Selección Colombia para octubre marcha de la siguiente manera:

David Ospina (Atlético Naciona) Kevin Mier (Cruz Azul) Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) Jhon Lucumí (Bologna) Daniel Muñoz (Crystal Palace) Yerry Mina (Cagliari) Yerson Mosquera (Wolverhampton) Davinson Sánchez (Galatasaray) Andrés Román (Atlético Nacional) Johan Mojica (Mallorca) Álvaro Angulo (Pumas) Kevin Castaño (River Plate) James Rodríguez (Club León) Richard Ríos (Benfica) Jefferson Lerma (Crystal Palace) Juan Camilo Portilla (Talleres) Juan Fernando Quintero (River Plate) Yaser Asprilla (Girona) Jaminton Campaz (Rosario Central) Kevin Serna (Fluminense) Luis Díaz (Bayern Munich) Luis Suárez (Sporting de Portugal) Cucho Hernández (Real Betiz) Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre) Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre)

Cabe recordar que la ‘tricolor’ verá acción en estos partidos amistosos ante las selecciones de México y Canadá.

Más noticias: ¿James Rodríguez se va del Club León? Este sería el nuevo destino deportivo del colombiano

El primero de ellos tendrá lugar el 11 de octubre, mientras que el enfrentamiento ante los canadienses se llevará a cabo el 14 del mismo mes.

Luego de estos encuentros, se espera que Colombia continúe su preparación en noviembre, con choques que protagonizará ante Nueva Zelanda y Nigeria, a pocas semanas de conocer su grupo en el Mundial de 2026, tras el importante sorteo de este torneo internacional.