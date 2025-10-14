Colombia vs Canadá: IA predijo el resultado de este amistoso de preparación para la ‘tricolor’

La Selección Colombia vuelve a la acción este 14 de octubre. El combinado ‘cafetero’ se impuso a México hace pocos días, pero confía en mantener este nivel esn su segundo partido de preparación para el Mundial de 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo darán el todo por el todo en la cancha, para así seguir en demostración de su posición de favorito para la cita mundialista.

En caso de que no sepa cuando se dará este partido, aquí les tenemos todos los detalles, incluido un pronóstico del restultado de este encuentro.

Colombia se mide a Canadá en preparación para el Mundial de 2026

La Selección Colombia ha tenido un nivel ciertamente inestable. El proceso de clasificación inició con un nivel resaltante. Sin embargo, con el paso de los meses, este combinado también dejó algunos puntos en el camino.

La ‘tricolor’ tuvo que sellar su clasificación al Mundial de 2026 en el penúltimo partido de las Eliminatorias. No obstante, sus fanáticos confían en poder ver un aumento de nivel por parte de la ‘tricolor’.

De hecho, este camino empezó con el pie derecho, los dirigidos por Néstor Lorenzo dominaron de manear notable a México por un marcador de 4-0, pero, para mantener esta vara, deberá vencer a Canadá.

Este combinado llegará al Sports Illustrated Stadium, con el objetivo de imponerse a un combinado canadiense que el 10 de este mes de octubre cayó derrotado por Australia, con un marcador de 1-0.

Ante esto, la fanaticada del combinado colombiano confía en que la ‘tricolor’ pueda vencer, aunque, deberá cuidarse de varias jugadores de esta selección con gran potencia ofensiva.

Algunos de ellos son Tajon Buchanan y, por supuesto, Jonathan David el delantero de la Juventus de Turín, quienes pondrán en riesgo la defensa ‘tricolor’.

Al tratarse de un amistoso de preparación, se espera que Néstor Lorenzo pruebe varios jugadores para el Mundial de 2026, por lo que se trata de un partido que será de pronóstico reservado.

La IA dio un pronóstico

Aunque es un partido difícil de previsualizar, Gemini, la IA de Google se atrevió a dar un resultado posible para este encuentro.

Según la inteligencia artificial, este amistoso se decantará para Colombia sobre Canadá, con un marcador destacado de 2-1.

Este partido se llevará a cabo este 14 de octubre, con un puntapié inicial a las 7:00 p.m.