Así va el ranking FIFA previo a los últimos partidos de la Selección Colombia en el año

La Selección Colombia está pasando por un buen momento futbolístico. Después de asegurar su clasificación al Mundial de 2026 gracias a las últimas victorias que obtuvo en las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo también logró escalar posiciones en el más reciente ranking FIFA.

En su camino hacia la Copa del Mundo, Colombia cerró la fase de clasificación con dos triunfos contundentes: un 3-0 frente a Bolivia en Barranquilla y una victoria 6-3 como visitante ante Venezuela.

A estos buenos números se suman los recientes amistosos internacionales frente a México y Canadá. En el primero, la Tricolor se impuso 4-0, mientras que en el segundo empató 0-0 en un partido equilibrado.

Estos resultados no solo fortalecieron la confianza del grupo, sino que también tuvieron un impacto directo en su posición dentro de la clasificación mundial.

Colombia subió en el ranking de la FIFA

En la actualización de octubre de 2025 del Ranking Mundial FIFA, Colombia ascendió al puesto 13, acumulando 1696 puntos. Con esta cifra, el combinado nacional superó a México y se mantiene como una de las selecciones más fuertes del continente americano.

A nivel global, España continúa liderando el listado tras dos victorias que consolidaron su primer lugar. Argentina, actual campeona del mundo, subió al segundo puesto, mientras que Francia descendió al tercero después de empatar ante Islandia.

El proceso de Néstor Lorenzo sigue mostrando resultados positivos. El equipo colombiano ha demostrado regularidad, efectividad en ataque y una sólida defensa, lo que lo acerca cada vez más al grupo de élite del fútbol mundial.

De cara al cierre del año, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó dos nuevos amistosos internacionales:

Colombia vs. Nueva Zelanda – sábado 15 de noviembre, 7:00 p.m. en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

– sábado 15 de noviembre, 7:00 p.m. en el de Fort Lauderdale. Colombia vs. Nigeria – martes 18 de noviembre, 8:00 p.m. en el Citi Field de Nueva York.