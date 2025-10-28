‘Mistake’ la canción inédita de KISS, sale a la luz por el aniversario 50 de su tercer álbum; ¿country?

KISS es una de las bandas más influyentes en la historia del rock, conocida por transformar la manera en que se entendían los shows dentro del género. Con su mezcla de hard rock, su imagen teatral y su energía explosiva en el escenario, marcaron un antes y un después en la cultura del rock.

A lo largo de sus 52 años de historia, no solo crearon himnos como ‘Rock and Roll All Nite’ o ‘Detroit Rock City’, sino que también inspiraron a generaciones de músicos con su actitud rebelde y su concepto teatral.

Su impacto va más allá de la música, redefinieron el entretenimiento en vivo y abrieron el camino para que otros artistas incorporaran lo visual como parte esencial del show. Aunque han pasado décadas desde su debut, KISS sigue sorprendiendo con proyectos nuevos, incluyendo canciones inéditas y propuestas innovadoras, manteniendo viva la esencia de una de las agrupaciones más icónicas del rock a nivel mundial.

Le puede interesar: Abren nueva investigación por el fallecimiento de Ace Frehley, exguitarrista de Kiss: esto se sabe

Para el aniversario número 50 de su tercer álbum, la banda lanzó ‘Dressed to Kill 50th Anniversary Super Deluxe‘. Un disco en el cual estará ‘Mistake’, una de sus canciones inéditas, que varios han definido con estilo “country”.

Un disco con tomas de sus conciertos de 1975, entre ellos, el emblemático directo ‘Alive!’, considerado como uno de los mejores de la historia de la banda.

Dressed to Kill 50th Anniversary Super Deluxe, ya se encuentra disponible en formato digital y se espera que pronto esté disponible en formato físico para aquellos que lo quieran coleccionar.

Tras su gira de despedida finalizada en diciembre de 2023, la banda regresará a los escenarios a brindar dos conciertos “desenmascarados” dentro del evento Kiss Kruise: Land-Locked en las Vegas. Su primera aparición pública desde el fallecimiento de su guitarrista original , Ace Frehley, el pasado 16 de octubre y su despedida de 2023.

Mire también:

¿Por qué Ace Frehley dejó Kiss hace más de 20 años? Guitarrista que lo reemplazó como SPACEMAN

Todos los mensajes de despedida de los integrantes de Kiss a Ace Frehley: “nunca será olvidado”

¿De qué murió Ace Frehley? Kiss despide a una de sus leyendas