Todos los mensajes de despedida de los integrantes de Kiss a Ace Frehley: “nunca será olvidado”

Ace Frehley de Kiss llenó de luto al mundo del rock el pasado 16 de octubre. El legendario guitarrista falleció en una noticia que sorprendió a grandes fanáticos, especialmente por el talento y legado de este artista en la banda.

Sin dudas, miles de amantes del glam se han sentido enamorados por décadas de la música de Kiss. Esta banda ha sido capaz de brillar en los escenarios, y generar admiración hacia sus miembros.

Justamente uno de estos héroes del glam era Ace Frehley, por lo que ante su partida, las redes se llenaron de tristeza y mensajes de luto. De hecho, varios de ellos vinieron por parte de los propios miembros de Kiss, y aquí se los mostramos.

El legado de Ace Frehley

Ace Frehley ha sido una de las mayores leyendas del rock con la guitarra. Este artista brilló tanto en solitario, como también en su paso por Kiss.

Miles de fanáticos lo recuerdan con cariño, especialmente por su virtuosidad y por la imprenta que dejó en la banda por varios años con pasos por Kiss entre 1973 y 2002.

Ante esto, su fallecimiento entristeció a muchos, y justo así lo demostraron sus excompañeros con mensajes emotivos a través de redes sociales por la muerte de su compañero.

El primero de ellos llegó por parte de Gene Simmons, uno de los fundadores de la banda, quien expresó su tristeza ante la partida de un histórico de la agrupación.

Our hearts are broken. Ace has passed on. No one can touch Ace’s legacy. I know he loved the fans. He told me many times. Sadder still, Ace didn’t live long enough to be honored at the Kennedy Ctr Honors event in Dec. Ace was the eternal rock soldier. Long may his legacy live on! — Gene Simmons (@genesimmons) October 16, 2025

De hecho, al mismo tiempo también llegaron las condolencias de Bruce Kulick, quien estuvo en la banda entre 1984 y 1996. Este exmiembro de Kiss resaltó la gran influencia de este guitarrista en el mundo.

The news of Ace’s passing is devastating to the world of rock. It has deeply affected me as well. He was one of a kind. And truly an iconic guitar player. His undeniable role in the creation and success of KISS cannot be forgotten. Not only was he loved by all, he influenced… pic.twitter.com/LcN7la8x89 — Bruce Kulick (@brucekulick) October 16, 2025

Varias horas después los fanáticos también pudieron ver el mensaje de Tommy Thayer, quien llegó a la banda poco después de la salida de Frehley como guitarrista.

Este miembro que pasó por Kiss entre 2002 y 2023 catalogó a Ace como una leyenda que nunca será olvidada.

A legend who will never be forgotten. He inspired generations of guitarists, myself included, to chase greatness. It’s been an honor to walk in his footsteps. His legacy will live forever. Rest in peace, Ace. pic.twitter.com/tbUVw7sLwk — Tommy Thayer (@tommy_thayer) October 17, 2025

Finalmente, el último en postear un mensaje fue Paul Stanley, otro de los fundadores de la banda quien recordó una emotiva anécdota con Frehley.

I remember 1974 being in my room at the Hyatt on Sunset in LA and I heard someone playing deep and fiery guitar in the room next door. I thought “Boy, I wish THAT guy was in the band!” I looked over the balcony… He was. It was Ace. This is my favorite photo of us… pic.twitter.com/3ojMXqVkQr — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 17, 2025

Sin dudas, esta partida es claramente triste para los amantes de Kiss, quienes despiden al tercer miembro de la banda, tras los fallecimientos de Eric Carr y Mark St. John.