¿De qué murió Ace Frehley? Kiss despide a una de sus leyendas

Este jueves 16 de octubre se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Paul Daniel Frehley, mejor conocido en el rock n’ roll como Ace Frehley. Cofundador y guitarrista de Kiss, una de las bandas más importantes de hard rock, glam metal y heavy metal, la cual tuvo origen a en Nueva York en 1973.

El guitarrista norteamericano de 74 años sufrió una caída en su estudio hace un par de semanas, lo cual desembocó en una hemorragia cerebral que lo condujo a la hospitalización y a estar conectado a un respirador artificial. Su estado de salud empeoró y debido a este accidente tuvo que cancelar su próxima gira.

“Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”, fue el último escrito que se publicó en la cuenta de Instagram del guitarrista neoyorquino. Frehley también se encontraba trabajando en el álbum ‘Origins Vol. 4’, el cual también tuvo que dejar en pausa debido a sus quebrantos de salud.

Le puede interesar: La canción que enfrentó a Paul Stanley y Gene Simmons dentro de Kiss ¿Lo superaron?

Aniversario del ‘The Ultimate sin’ de Ozzy Osbourne: editorial Juan Kiss

Se va una leyenda de Kiss

Ace Frehley fue uno de los cofundadores de la icónica agrupación al lado de Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Allí estuvo desde 1973 hasta 1982 cuando se despidió de la banda, según múltiples versiones, debido a diferencias creativas con los demás integrantes.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones y deseos de amor, cariño y paz al dejar este mundo”, escribió en un comunicado la familia de Frehley.

Este guitarrista tuvo una segunda etapa en Kiss desde3 1996 hasta 2002, año en el que se despidió definitivamente de la banda. Fue ampliamente conocido por su sobrenombre ‘Space Ace’ y durante sus últimos años de carrera artística se dedicó a consolidarse como solista y a realizar giras tanto en EE.UU. como en Europa.