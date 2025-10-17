Los mejores riff que dejó Ace Frehley, el legendario guitarrista y fundador de Kiss

El rock está de luto luego de que confirmará el fallecimiento de Ace Frehley, el legendario guitarrista y fundador de Kiss. El músico marcó a toda una generación con su estilo inconfundible su presencia en el escenario y, sobre todo, con sus inolvidables riffs.

Desde sus primeros acordes que definieron el sonido de la banda hasta sus grandes contribuciones como solista, Frehley dejó una huella imposible de borrar en la historia del rock. No hay mejor manera de honrar su legado que recordando los mejores riffs que convirtieron a ‘Spaceman’ en una verdadera leyenda de la guitarra.

Los mejores riff que dejó Ace Frehley para la historia

Ace Frehley, guitarrista original de Kiss, se conoció por su estilo crudo, potente y melódico. Su forma de tocar dejó riffs icónicos que marcaron la historia del hard rock y el glam metal. Aquí recordaremos los más legendarios y que quedan para toda la historia.

‘Cold Gin’ – álbum ‘KISS’ 1974

Es uno de los riffs más tocados en vivo por KISS, en el que Frehley se muestra crudo, seco y con una vibra callejera. Además, aunque es cantado por Gene Simmons, la composición es netamente de Ace.

‘Shock me’ – álbum ‘Love Gun’ 1977

Además de presentar un riff es funky y pesado, con un gran groove que lo hace inolvidable, Ace hizo su debut vocal en KISS. Este fue un homenaje a sí mismo por la descarga eléctrica que recibió en el escenario. Todo esto, sumándole a que es uno de los solos más icónicos.

‘Parasite’ – álbum ’Hotter Than Hell’ 1974

Tiene una vibra muy glam y hard rock, y fue uno de sus primeros éxitos como solista dentro de KISS. Es un riff pegajoso y especial, típico del estilo ‘espacial’ de Frehley.

‘Rocket Ride’ – 1978

Con este disco, Ace hizo su debut como solista y es una muestra clara de su estilo directo y rockero. Es un riff enérgico con una mezcla entre punk y rock clásico.