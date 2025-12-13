La canción de Nirvana que enamoró al mundo y tiene más de mil millones de reproducciones

Nirvana es, indudablemente, una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta agrupación capaz de liderar la industria a través del ‘grunge’, enamoró a miles de personas alrededor de todo el mundo.

Para nadie es un secreto que, a pesar de su corta trayectoria, la banda liderada por Kurt Cobain llegó a ser imborrable, e incluso, es considerada por muchos como una de las mejores en toda la historia del rock como género.

Más noticias: ¿Qué significa ‘Lithium’? La verdadera historia detrás de uno de los mayores éxitos de Nirvana

Muchos de los éxitos de esta banda son considerados icónicos, como es el caso de ‘Smells Like Teen Spirit’. Sin embargo, en este caso les hablaremos sobre una canción de Nirvana que encantó a todos sus fanáticos.

La canción de Nirvana que enamoró al mundo

Nirvana ha encantado a una cantidad enorme de fanáticos del rock alrededor del mundo. La voz inmortal de Kurt Cobain acompañada de ritmos y letras brillantes hacen de esta banda, un nombre clave para la industria.

Varias de las canciones de esta banda han llegado a enamorar al mundo de manera inolvidable, al punto de convertirse en auténticos himnos legendarios.

Claramente la más reconocida es ‘Smells Like Teen Spirit’. Sin embargo, otras joyas llegan incluso a pasar desapercibidas, hasta para sus propios fans, por lo que aquí les recomendaremos una en puntual.

Sin dudas, uno de los álbumes más brillantes de Nirvana es el ‘Nevermind’. Este disco marca un legado inolvidable, e incluso, es considerado de los mejores de la historia del rock.

No obstante, esta no es la única producción de calidad brillante que posee Nirvana. Dentro de su discografía también resalta ‘In Utero’, otro disco legendario.

En este álbum hay varios ‘tracks’ notables, y de hecho, hay una joya que enamoró al mundo gracias a que es icónico para la banda y sus seguidores.

Más noticias: Las 5 mejores canciones de Nirvana, según la IA: el éxito más triste de la historia incluido

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Heart-Shaped Box’. Esta canción destacó de forma notable, sobre todo por su potencia destacada.

Sin lugar a dudas, este ‘track’ es legendario, y ha sido capaz de encantar a miles de personas a partir de un ritmo estridente y una letra notable.

El legado de esta canción es histórico, e incluso, es la tercera canción de Nirvana más escuchada en plataformas digitales, con más de mil millones de reproducciones.