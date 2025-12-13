Así lucen los hermanos de Kevin de ‘Mi Pobre Angelito’: 35 años después del lanzamiento de la película

En épocas de navidad, sin dudas, ‘Mi Pobre Angelito’ es una de las películas más destacadas y reconocidas. Esta producción encantó a miles de personas, gracias a la nostalgia que representa este clásico y la época que recuerda.

Actualmente esta producción cumple 35 años después de su lanzamiento, por lo que muchos recuerdan a sus actores. Aunque, por supuesto, la principal figura es Macaulay Culkin.

Algunos otros han pasado por alto, o se les ha perdido la pista. Por ello, aquí mostramos como lucen hoy en día los hermanos de Kevin, protagonista de esta película encarnado por Culkin.

El legado de este ‘film’

Las películas de navidad son un gran atractivo de esta época. Miles de personas alrededor del mundo aprovechan y maratonean producciones que aumentan el espiritu navideño de manera notable.

Sin lugar a dudas, una de ellas es ‘Mi Pobre Angelito’, una película que surgió en 1990 y que se ha mantenido vigente incluso en 2025.

Gracias a esta producción, varios actores han sido capaces de acumular una gran fama en Hollywood, como es el caso de Macaulay Culkin.

Pero, hay otros actores secundarios que formaron parte clave de la película que también resaltan, aunque algunos no los recuerden en la actualidad.

Un ejemplo de esto son los hermanos de Kevin, personaje de Macaulay Culkin, quienes son sumamente reconocidos dentro de la película.

Así se ven hoy en día los hermanos de Kevin de ‘Mi Pobre Angelito’

Estos eran 4, y sus nombres eran Buzz, Megan, Linnie y Jeff, quienes fueron interpretados por actores de gran talento.

En el caso de Buzz, su personaje fue encarnado por Devin Ratray, quien actualmente tiene 48 años. Este actor destacó por ‘Mi Pobre Angelito’, y además también formó parte de otras producciones como ‘La Ley y el Orden’.

Otra actriz que formó de esta película fue Hillary Wolf, una joven que, además de ser actriz, también se convirtió en atleta olímpica de Judo por los Estados Unidos.

En tercer lugar les recordamos a Angela Goethals, una actriz que también fue parte de ‘Mi Pobre Angelito’, y que además lo hizo con un papel icónico como Linnie.

Finalmente, el último hermano en la lista es Jeff, interpretado por Michael Maronna. Este actor destaca en otras producciones, como lo son ‘Las Chicas Gilmore’, ‘La Ley y el Orden’, y ‘Las Aventuras de Pete y Pete’.

Sin lugar a dudas, cada uno de estos actores dejó un gran legado en el cine, y es en parte gracias a ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico que brilla incluso en estas navidades.