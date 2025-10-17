¿Por qué Ace Frehley dejó Kiss hace más de 20 años? Guitarrista que lo reemplazó como SPACEMAN

El fallecimiento de Ace Frehley, exmiembro de Kiss, es sin dudas, una de las noticias más tristes de este 2025 en el mundo del rock. El guitarrista fundador de esta agrupación brilló de gran manera, gracias a un estilo histórico, y un legado notable.

La noticia del deceso de este guitarrista ha dejado a muchos llenos de luto y tristeza. Pero, también agradecidos por el notable estilo con el que enamoró al público.

Más noticias: Todos los mensajes de despedida de los integrantes de Kiss a Ace Frehley: “nunca será olvidado”

Para recordar la época de este legendario artista en Kiss, aquí recordaremos su salida de la banda, con la que dejó una historia brillante.

¿Por qué Ace Frehley salió de Kiss?

El inicio de Kiss tuvo lugar en 1973. La banda comenzó de la mano de artistas legendarios como Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss, los cuales imprimieron un estilo clave para la banda.

El éxito de esta banda fue claro y legendario por muchos años, aunque sus primeras rupturas llegaron en 1980, cuando Criss salió de la banda por diferencias con Simmons y Stanley.

Estos mismos problemas se repitieron con Frehley, quien decidió abandonar la banda. Esto fue luego del mal recibimiento al disco ‘Music from “The Elder”‘. Ace alegó que no le gustaba la dirección musical que llevaba la banda, por lo que prefería marcharse, decisión que sucedió en 1982.

Tras la salida de ‘Spaceman’, su puesto fue ocupado por Vinnie Vincent hasta 1984, Mark St. John en ese mismo año, y Bruce Kulick hasta 1996, cuando Ace regresó a Kiss.

Frehley se reunió con la banda luego de varios años de ausencia, y protagonizó varios shows inolvidables, pero, esto también fue temporal tras su nueva salida en 2002.

Más noticias: “Un soldado del rock”: Kiss se pronuncia con emotivo mensaje tras la muerte de Ace Frehley

Aunque su vuelta emocionó a los fanáticos, Ace volvió a tener diferencias con sus compañeros, especialmente con Gene Simmons y el técnico Tommy Thayer.

Frehley volvió a salir de la banda en aquel año, para volver a emprender su carrera en solitario.

¿Quién reemplazó al guitarrista en 2002?

Luego de la salida del artista, su puesto fue tomado por el propio Tommy Thayer. Según Frehley, este siempre deseó este lugar, e incluso, también personificaba a ‘Spaceman’ bajo el mismo maquillaje y vestuario.

Este espacio fue ocupado por Thayer hasta 2023, cuando Kiss hizo su gira despedida con apariciones esporádicas de Ace Frehley.

A pesar de todas estas diferencias, tanto los miembros de la banda, como los fanáticos han mostrado luto y trsiteza por el deceso de un grande de la guitarra como lo es ‘Spaceman’.