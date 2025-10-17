“Un soldado del rock”: Kiss se pronuncia con emotivo mensaje tras la muerte de Ace Frehley

El mundo del rock está de luto. Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de KISS, ha fallecido, dejando un vacío imposible de llenar en la historia de la música. La banda, que marcó a generaciones con su energía arrolladora y su inconfundible estilo, ha roto el silencio con un sentido mensaje dedicado a su compañero, al que describen como “un soldado del rock”.

En palabras cargadas de emoción y respeto, Kiss honra el legado de Frehley, recordando su talento, su irreverencia y su papel fundamental en la creación del sonido que definió una era.

El mensaje de Kiss por la muerte de Ace Frehley

Ace Frehley, el guitarrista original de KISS, falleció este jueves a los 74 años, tras haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás. Su familia fue la primera en anunciarse para confirmar la lamentable noticia que deja un vacío en todos sus fanáticos, pero también en sus colegas con los que compartió algunos pasos.

El legendario músico fue conectado a un soporte vital y de acuerdo con el medio de comunicación dedicado a las celebridades la familia tomó la difícil decisión de apagar su respirador.

La noticia acaparó los titulares y las redes sociales se inundaron con la imagen del rostro de Ace Frehley con cientos de mensajes recordando su legado. Si embargo, hace algunos minutos, la banda público un emotivo mensaje recordando al artista y expresando lo difícil que es para ellos asumir la pérdida.

“Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos más formativos y fundamentales de la banda y su historia. Él es y siempre será parte del legado de KISS. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos los que lo amaron, incluidos nuestros fans alrededor del mundo”, escribieron en X.