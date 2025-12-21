Metallica es una de las bandas más populares en la industria del rock y metal, por lo que pocas personas esperarían que sus canciones hablaran de fiestas navideñas. Sin embargo, en redes, algunos usuarios dieron a conocer ese éxito de la banda, que muchos dicen sería el mejor éxito de toda la banda para esta temporada de diciembre.

James Hetfield, integrante de Metallica, dio a conocer una de las historias navideñas más populares de los últimos años, en donde incluso habla de una de sus canciones. Sin duda, esto sorprendió a todos, teniendo en cuenta que ellos nunca han hablado de sus creencias.

Metallica sorprendió con ‘la mejor historia navideña’

La reconocida banda de rock en esta oportunidad presentó una nueva versión del clásico cuento de Navidad ‘A Visit From ST. Nicholas’, conocida en español como ‘La noche antes de Navidad’.

En esta oportunidad, presentan una nueva versión de un poema que logró enamorar a todos en 1832. Por lo que se dio a conocer en el canal de YouTube de la banda, en donde mencionaron que este era el mejor regalo de Navidad para todos sus seguidores, quienes podrán escuchar un clásico de las fiestas, de una forma que nunca se imaginaron.

Contrario a lo que muchos creían, la banda logró capturar todo el tono de Navidad, por lo que no cambiaron ninguna parte de todo el poema. Lo que quiere decir que sigue siendo el mismo, pero en esta oportunidad en la voz y con unos tonos diferentes que nadie se esperaba.

Esta no es la primera vez que la banda hace algo así, pues ya en ocasiones pasadas, algunos de sus fans han hablado sobre todo lo que significan las canciones de los artistas en las reflexiones de fin de año. Incluso, varias la han puesto en la categoría.

““Era la noche antes de Navidad, y en toda la casa

No se oía ni un ruido, ni siquiera un ratón.

Los calcetines estaban colgados con cuidado junto a la chimenea,

Con la esperanza de que pronto llegara San Nicolás.

Los niños dormían profundamente, arropados en sus camas,

mientras en sus cabezas danzaban sueños de dulces de azúcar.

Mamá con su pañuelo y yo con mi gorro

Acabábamos de acomodarnos para una larga siesta invernal.

Cuando de pronto, en el jardín, se oyó tal estrépito

que salté de la cama para ver qué ocurría.

Corrí a la ventana como un relámpago,

abrí de golpe las contraventanas y alcé el postigo“

Es lo que dice la canción en sus primeros versos de la canción que ya tiene más de 184 mil reproducciones a tan solo dos días de su lanzamiento oficial.