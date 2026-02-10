DIAN anunció subasta en febrero con camionetas desde los $3.500.000; así puede participar

En los últimos meses, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ha dado a conocer varios detalles sobre todo lo que son sus subastas con el fin de rematar varios productos que tienen en sus bodegas. Según se dio a conocer en la página web oficial de ‘El Martillo’, la próxima subasta se va a realizar el próximo 20 de febrero del 2026 y hay varios automotores disponibles.

La subasta va a tener todo tipo de vehículos, es decir, motos y carros de diferentes años, como capacidad, así que es importante leer todas las características del automotor de su interés antes de ofertar. Tenga en cuenta que todo lo que se encuentra en esta página hace parte de objetos que fueron aprehendidos, decomisados o declarados en abandono por parte del estado.

Leer más: Carros: En qué zonas de Bogotá saldrá más barata la gasolina tras reducción, según IA

La gran novedad en esta oportunidad es que hay vehículos de todos los precios, camionetas desde los $3.500.000 y otras con mejores características a un valor un poco más elevado. También hay motos que van desde los cinco millones de pesos y que van subiendo según la capacidad y el año de lanzamiento.

¿Cómo participar en las subastas de la DIAN 2026?

Tenga en cuenta que actualmente hay tres subastas; la primera se dará inicio el 10 y el 11 de febrero y la siguiente el 19 del mismo mes desde las 12:00 p.m. Desde ese momento, usted podrá empezar a hacer sus ofertas ante los diferentes productos, siempre revisando muy bien el estado y las condiciones de venta.

Todas las personas con una cuenta en la página web de ‘El Martillo’ del Banco Popular podrán acceder sin problema a esta subasta. Recuerde que todo el proceso para ingresar a la plataforma lo debe hacer con sus datos personales, nombre completo, número de identificación, entre otros.

Seguir leyendo: ¿Dónde debe ir el extintor en el carro según las normas de tránsito? Evite multas

Paso a paso para participar en las subastas de la DIAN 2026

Ingrese a la plataforma ‘El Martillo’

Busque el evento de su interés; debe tener presente los productos que van a ofertar en cada subasta.

Seleccione el botón ‘ofertar’ en el vehículo de su interés; recuerde siempre verificar las características e incluso si puede verlo en algún lugar.

Haga un depósito por medio de PSE o consignación; en cada subasta hay un monto diferente que le va a permitir participar.

Oferté un valor por el vehículo que quiere tener.

Finalmente, la DIAN va a analizar todas las ofertas y únicamente va a contactar a las personas que ganaron esta subasta para que puedan llevarse el producto, pero también hacer el pago del restante. Recuerde que al pago final le debe agregar todos los porcentajes de impuestos por la compra, como todos los derechos para poder mover el vehículo.