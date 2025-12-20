La canción de Queen que muchos consideran un ‘Himno’ de la Navidad; se estrenó hace 50 años

Queen sin duda es una de las bandas más relevantes en la historia del rock, por lo que, al parecer, los artistas tienen una canción especial para cada ocasión. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuál es ese éxito musical que crearon hace más de 50 años y que, para muchos, es una de las más escuchadas en Navidad.

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon se encargaron de hacer una canción especial que pudieran escuchar los fans del buen rock sin importar la fecha. Por eso, hicieron un sencillo que pasó a la historia como uno de los más escuchados, que al parecer resalta todo lo relacionado con la época de Navidad.

La canción de Queen que sería un ‘himno’ a la Navidad

Uno de los éxitos más representativos de Queen es Bohemian Rhapsody, una de las canciones con las que, sin duda, hicieron historia y que, para muchos, se convirtió en su versión favorita para escuchar durante la temporada de fiestas. Se dice que es un ‘himno’ de estas fechas porque su lanzamiento se dio en octubre de 1975 y desde entonces, hasta diciembre, logró posicionarse en el top 10.

En Estados Unidos se convirtió en todo un éxito, por lo que, pese a su duración, que era mucho más alta de lo que estaba establecido en ese momento para una canción, logró ser un éxito. Incluso, en varios momentos han mencionado que la banda tuvo un antes y un después con el lanzamiento de este sencillo.

Hay quienes dicen que Freddie Mercury tenía un piano en la cabecera de su cama, por lo que cada vez que quería tocar algo, solo tenía que estirar los brazos y siempre lo primero que se escuchaba era Bohemian Rhapsody

La canción habla sobre todo lo relacionado con un hombre que confesó haber asesinado a alguien, por lo que debe empezar a enfrentar su presente y afrontar las consecuencias de sus actos. Para esto, tiene que dejar todo atrás, aceptando que todo lo que hizo fue un grave error, que trae nuevas medidas totalmente negativas para todas las partes.

Hay quienes dicen que este es un reflejo claro en donde Freddie quiso mostrar todo lo que estaba viviendo con su lucha para poder aceptar su sexualidad y dejar atrás la vida que tenía. Pues todos pensaban que, al ser un conocido cantante de rock, su mayor gusto serían las mujeres, pero él rompió todos los estereotipos.