Los teléfonos celulares que no podrán usar WhatsApp desde septiembre: no se quede incomunicado

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas alrededor de todo el mundo. Este servicio de mensajería ha tomado una popularidad general, gracias a la amplia cantidad de personas que la usan para comunicarse con sus seres queridos.

Mes a mes esta app presenta varias actualizaciones y beneficios, los cuales permiten acceder a distintos elementos de la tecnología.

Gran parte de estos avances generan emoción para los usuarios cibernéticos. Sin embargo, algunos de estos ‘update’ hacen que la aplicación deje de ser compatible con ciertos dispositivos antiguos.

Justamente esto es lo que ocurrirá en el mes de septiembre, y por ello, aquí les contamos cuales son estos dispositivos que dejarán de poder usar WhatsApp.

Los celulares que se quedan sin WhatsApp en septiembre

En el último tiempo WhatsApp ha modificado una amplia cantidad de opciones en su interfaz y en su uso. Esta app ha incluido varios elementos imperdibles a su funcionamiento, como es el caso de la inteligencia artificial.

Gran parte de estos avances han sido aplaudidos por sus usuarios, especialmente por la forma en que ha sabido revolucionar el funcionamiento de la aplicación.

Estas renovaciones han dado paso a un mejor uso para WhatsApp a nivel mundial, pero, también ha causado que muchos dispositivos queden obsoletos.

Ya sea por sistema operativo, o por la falta de componentes para utilizar las nuevas funciones de WhatsApp, algunos dispositivos se quedan sin poder tener su uso.

Justo esto sucederá en septiembre, mes en el que varios dispositivos quedarán obsoletos, y aquí les contamos cuales serán estos modelos.

La lista de dispositivos que ya no podrán usar WhatsApp son los siguientes:

HTC Desire 601

HTC Desire 500

HTC One X+

HTC One X

Xperia V

Xperia T

Xperia SP

Xperia Z

Moto G

Droid Razr HD

Moto E

Ascend D2

L90

G2 Mini

Optimus G

Nexus 4

iPhone SE

iPhone 6s y 6s plus

iPhone 6 y 6 plus

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

Ante esto, es recomendable tomar las precauciones necesarias, con el objetivo de evitar quedar incomunicado tras no poder acceder a WhatsApp.

Del mismo modo, si posee alguno de estos celulares, es posible que aun pueda utilizar WhatsApp si son compatibles con alguna actualización de sistema operativo, que le permita acceder a esta app.