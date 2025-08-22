WhatsApp ahora permitirá dejar mensajes de voz con nueva función de ‘contestador’

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, continúa sumando herramientas para mejorar la comunicación entre sus usuarios.

Con más de dos mil millones de cuentas activas, la plataforma se ha convertido en un canal clave no solo para enviar mensajes de texto, fotos y videos, sino también para realizar llamadas de voz y video.

En los últimos años, la opción de llamadas dentro de la app ha ganado gran popularidad. Para muchos usuarios, esta herramienta se ha convertido en la alternativa principal frente a las llamadas tradicionales, ya que permite comunicarse sin depender del servicio de telefonía móvil y con un menor costo de datos.

¿Cómo funcionará la ‘contestadora’ de WhatsApp?

Debido al alto uso de las llamadas dentro de la plataforma, WhatsApp está probando una nueva función que replica parte de la experiencia de las llamadas convencionales: un sistema de “contestador” que permitirá dejar mensajes de voz cuando la persona a la que se intenta llamar no conteste.

De acuerdo con información del portal especializado WABetainfo, esta novedad fue detectada en la versión beta de WhatsApp para Android 2.25.23.21. La opción aparecerá automáticamente tras una llamada perdida, dando la posibilidad de grabar un mensaje para que el receptor lo escuche más tarde.

La herramienta también funcionará como un recordatorio para devolver la llamada, y se complementa con otra función en desarrollo que permitirá establecer mensaje.s breves para marcar la importancia de una llamada no atendida.

Con esta incorporación, WhatsApp traslada a su aplicación un recurso similar al de los contestadores telefónicos, adaptado al entorno digital, para facilitar la comunicación cuando no es posible responder de inmediato.

*Con información de Europa Press