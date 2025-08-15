Esta es la mejor configuración de WhatsApp para liberar espacio en su teléfono celular

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más utilizados en el mundo. Miles de personas poseen esta aplicación en su teléfono celular, lo que les permite comunicarse con sus seres queridos con gran facilidad.

Particularmente, esta app goza de una amplia cantidad de funciones tecnológicas, las cuales brindan una comodidad notable para sus usuarios.

Sin embargo, uno de los elementos que disgusta a sus usuarios es el espacio que ocupa esta aplicación y sus archivos en la memoria del teléfono celular.

Por ello, aquí les contaremos la configuración ideal para su WhatsApp, con el objetivo de liberar espacio en su dispositivo.

La mejor configuración para su WhatsApp

Dentro de la configuración de WhatsApp, hay varios ajustes que puede realizar, con el objetivo de hacer su experiencia en esta app algo más personalizado.

De hecho, hay varios aspectos de esta aplicación los cuales puede modificar, y que son del agrado de los miles de usuarios de este servicio de mensajería.

Sin embargo, algo que pocos saben es que en su teléfono celular hay algunos ajustes que puede realizar de manera muy sencilla, y que incluso le pueden evitar acumular almacenamiento innecesario.

Muchas veces su WhatsApp, para mayor comodidad, se encarga de descargar los archivos de sus chats al momento de ser enviados.

Para muchos esto es algo favorable, pero, en otros casos se convierte en algo molesto, especialmente en grupos descargará distintas imágenes y audios que no son de interés.

Esto puede hacer que la memoria de su teléfono celular se sature de información innecesaria, que haga su teléfono sea más lento.

Aun así, esto puede ser evitado, gracias a una configuración sumamente sencilla y simple. Para ello, el paso a paso es el siguiente:

– Ir a Ajustes

– Almacenamiento y datos

– Descarga automática de archivos

– Deseleccionar todas las opciones de archivos en Wi-Fi, Datos móviles e Itinerancia de datos

En el caso de iOS, cabe recordar que el apartado de la configuración se encuentra en la parte baja de la pantalla.

Esto es sumamente sencillo, y gracias a esto podrá evitar que su teléfono celular acumule archivos innecesarios, los cuales ocupen almacenamiento.

Sin lugar a dudas, el crecimiento de WhatsApp continúa siendo notable, como una aplicación enorme usada a nivel mundial.