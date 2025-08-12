Nueva función de WhatsApp: chatear sin cuenta ni descargar la aplicación

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más utilizada a nivel global, está en pleno desarrollo de una función que promete cambiar radicalmente su dinámica tradicional: permitirá a cualquier persona participar en una conversación sin necesidad de tener una cuenta registrada ni descargar la aplicación. Se trata de una apuesta innovadora por parte de Meta, empresa matriz de WhatsApp, que busca ampliar el alcance de su servicio y adaptarse a nuevas necesidades de comunicación digital.

La herramienta lleva por nombre “chats de invitados”, y actualmente se encuentra en fase de pruebas dentro del programa beta de Google Play para dispositivos Android. Según información filtrada por el portal especializado WABetaInfo, esta funcionalidad ofrecerá una vía rápida y sencilla para mantener conversaciones breves o puntuales, sin requerir que el interlocutor forme parte del ecosistema de WhatsApp.

¿Cómo funcionan los chats de invitados?

“Chats de invitados” funcionará mediante un sistema de enlaces personalizados. El usuario de WhatsApp podrá generar un link de invitación que será compartido a través de diversas plataformas, ya sea por correo electrónico, mensajes de texto o incluso redes sociales. Al hacer clic en ese enlace, el receptor podrá iniciar una conversación directamente desde su navegador, sin necesidad de instalar nada ni completar registros.

Esta función no debe confundirse con los “chats de terceros”, ya que en este caso todo se gestiona dentro del entorno oficial de WhatsApp, lo que garantiza una mejor protección de datos y una experiencia más integrada. Meta busca mantener el control total de la conversación dentro de su propia infraestructura, sin depender de herramientas o APIs externas.

Entre las ventajas más destacadas de esta función se encuentra la posibilidad de interacción inmediata, ideal para situaciones en las que una descarga o registro no es viable, como cuando se necesita contactar a un desconocido por un asunto puntual, sin la intención de mantener una relación duradera. No obstante, estos chats estarán limitados en funcionalidades: no será posible enviar imágenes, videos, notas de voz, GIFs, hacer llamadas o crear grupos.

Esta limitación, sin embargo, no representa un obstáculo para el objetivo principal: ofrecer una comunicación rápida, accesible y temporal. Además, refuerza el enfoque en mantener la privacidad y seguridad como ejes fundamentales de la nueva herramienta.

¿Cuándo estarán disponibles los chats de invitados?

Aunque la función aún no tiene fecha oficial de lanzamiento global, su inclusión en las versiones beta indica que Meta está avanzando activamente en su implementación. De consolidarse, “chats de invitados” podría convertirse en una de las actualizaciones más disruptivas de WhatsApp en los últimos años, rompiendo con su histórico modelo de funcionamiento cerrado y orientado únicamente a usuarios registrados.

