¿Qué significa el prefijo +95 o +91 en WhatsApp? Pilas, podrían estafarlo

WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más importantes a nivel global. Millones de personas la utilizan a diario para enviar mensajes, hacer llamadas y compartir información con familiares, amigos y colegas. Sin embargo, esta popularidad también la ha convertido en un objetivo para personas que buscan aprovecharse de los usuarios.

En las últimos meses, se ha registrado un incremento de llamadas y mensajes provenientes de números desconocidos, en su mayoría con prefijos internacionales. Muchas de estas comunicaciones no tienen un fin legítimo, sino que forman parte de intentos de estafa.

Los ciberdelincuentes utilizan estrategias como llamadas engañosas, solicitudes falsas o enlaces maliciosos con el objetivo de obtener datos personales o financieros.

Este tipo de prácticas genera preocupación, ya que, aunque las llamadas parezcan normales, en realidad pueden estar organizadas por redes que operan desde distintas partes del mundo. Por ello, identificar estos números y entender su origen es una forma importante de prevenir riesgos.

¿Qué significan los prefijos +95 y +91 en WhatsApp?

El prefijo +95 corresponde a Myanmar (Birmania) y el +91 a la India. Estos códigos internacionales indican el país de origen del número y se muestran de forma automática en WhatsApp para que los usuarios sepan desde dónde proviene la llamada o el mensaje.

Expertos en ciberseguridad y medios internacionales han advertido que ambos prefijos han aparecido en intentos de estafa. Esto no significa que todas las llamadas o mensajes desde estos países sean peligrosos, pero sí que existe un patrón usado por personas que buscan ocultar su ubicación real y evitar ser identificadas.

En muchos casos, estos números son adquiridos por redes fraudulentas para contactar a víctimas en otros países. Ante esto, la recomendación es no responder llamadas de números desconocidos, no abrir enlaces enviados por estos contactos y nunca compartir datos personales.