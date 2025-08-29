Así podrá mejorar el ‘tono’ de un mensaje en WhatsApp con ayuda de la IA

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo, gracias a sus múltiples funciones para comunicarse de forma rápida y segura.

Con más de dos mil millones de usuarios activos, la plataforma sigue innovando para mejorar la experiencia dentro de su aplicación y responder cada vez más a las necesidades de las personas en cuanto a mensajería instantánea se trata.

En los últimos años, la llegada de la inteligencia artificial ha impulsado el desarrollo de nuevas funciones dentro de la aplicación. WhatsApp comenzó a integrar herramientas que facilitan tareas como resumir mensajes, redactar textos y ahora, incluso, ajustar el tono de lo que se quiere decir, con el objetivo de que los usuarios puedan expresarse de forma más precisa.

¿Cómo ajustar el tono de los mensajes en WhatsApp?

La nueva función, llamada “Ayuda para la Escritura” (Writing Help), utilizará inteligencia artificial para ofrecer sugerencias de redacción a partir de un borrador escrito por el usuario. Con esta herramienta será posible adaptar un mensaje para que suene más profesional, divertido o de apoyo, según lo que se quiera transmitir.

El proceso será sencillo: el usuario escribe su mensaje, elige uno de los tonos sugeridos y, si lo desea, puede seguir editando el texto por su cuenta antes de enviarlo. Esta opción funcionará tanto en chats individuales como en grupos.

Por ahora, la herramienta está disponible únicamente en inglés y para usuarios en Estados Unidos. Sin embargo, WhatsApp ha informado que planea expandirla a otros idiomas y países, incluido Colombia, en una fecha que se anunciará más adelante. La compañía asegura que todo el procesamiento se realiza de manera privada, sin comprometer el cifrado de extremo a extremo que protege las conversaciones.

Con información de Europa Press.