Así puede activar el emocionante ‘modo AC/DC’ en WhatsApp a puro hard rock: paso a paso

AC/DC es una de las bandas más grandes en la historia del hard rock. Esta agrupación ha sido capaz de construir un legado brillante en la música, gracias a varios éxitos inolvidables que viven en lo más alto de la industria.

Con el talento de miembros inolvidables como Malcolm y Angus Young o Brian Johnson, esta banda ha enamorado a miles en todo el mundo.

Por ello, si usted es uno de los fans de esta banda, aquí les contamos como puede demostrar su pasión desde su teléfono celular, con la activación del modo AC/DC en WhatsApp.

¿Cómo activar el modo AC/DC en WhatsApp?

Para nadie es un secreto que los amantes del rock son de los más apasionados de toda la industria musical. Este género ha enamorado a muchos amantes de la música por décadas.

Así lo han demostrado los grandes grupos de fanáticos que acumulan bandas de la talla de Guns N’ Roses, Aerosmith, Bon Jovi, o por supuesto, AC/DC.

Esta última agrupación de origen australiano ha llegado a brillar de manera notable, gracias a una potencia destacada.

La trayectoria de esta banda es notable, y esto le ha permitido destacar tanto en escenarios, como en estudios de forma brillante.

Demostrar la pasión por su banda es posible de incontables maneras. Sin embargo, en este caso concreto, destacaremos una manera de hacerlo desde su WhatsApp.

A día de hoy, WhatsApp brinda una cantidad enorme de opciones tecnológicas. Esta aplicación se ha convertido en una de las más populares a nivel mundial.

Justamente una de las curiosidades que tiene esta app, es la opción de poder personalizar la apariencia de su WhatsApp a su antojo, lo que le permitirá activar el modo AC/DC.

Para ello, solo debe descargar Nova Launcher, la cual le permitirá modificar el icono de la aplicación, con el siguiente paso a paso:

Descargar la imagen de AC/DC que desea en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

En la configuración de esta app también podrá cambiar el fondo de cada chat, a una característica de AC/DC. Para ello, debe descargar la imagen y modificar la interfaz en ‘configuración’ y luego ‘chats’.

Finalmente, también podrá modificar el fondo de su teclado, con el siguiente paso a paso en GBoard: