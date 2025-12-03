Los mejores conciertos y festivales de rock que llegan a Colombia en el 2026; Megadeth entre ellos

Falta menos de un mes para que se dé inicio al nuevo año 2026, por lo que cientos de personas están al tanto de todo lo que será este nuevo periodo de tiempo que estará cargado de múltiples eventos importantes en el territorio nacional. Hay para todos los gustos, por lo que los conciertos de rock y el metal podrían estar más presentes que nunca, con shows en los escenarios más grandes de la capital.

Hay varias grandes bandas con reconocimiento a nivel nacional e internacional, como otras que están empezando su carrera y van por el mejor camino con presentaciones por todo lo alto.

Conciertos y festivales de rock en Colombia en el 2026

My Chemical Romance: Una de las bandas más relevantes del punk y la cultura emo vuelve a los escenarios en Colombia. Se van a presentar el próximo 22 de enero del 2026 desde las 7:00 p.m. en el escenario Vive Claro en Bogotá.

Gigantes del rock 2.0: Varias leyendas del género que han hecho historia llegan al Movistar Arena de Bogotá el próximo 16 de febrero del 2026 para poder recordar todas sus experiencias. Allí van a estar exintegrantes de bandas como Megadeth, AC/DC, Green Velly, entre otros.

Cuarteto de Nos: La banda de rock de Uruguay quiere llegar a conquistar Colombia con un show por todo lo alto, por lo que llegarán al Movistar Arena de Bogotá el próximo 27 de febrero del 2026 para mostrar sus nuevas canciones.

Festival Estéreo Picnic: Considerado como uno de los festivales más importantes del país, llega el FEP 2026, que se va a realizar el 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Allí se van a presentar bandas como The Killers, Deftones, entre otros grandes artistas internacionales.

Megadeth: La banda llega con su tour de despedida, por lo que darán un show por todo lo alto el próximo 26 y 27 de abril del 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Allí, la banda de trash metal promete conquistar a todos sus fans con lo que, al parecer, sería su última visita a Colombia.

Korn: Los padres del metal llegan también con un concierto que espera conquistar a todos sus seguidores, por lo que todos los amantes del género podrían llegar a conquistar a todos los fans. Se van a presentar el próximo dos de mayo del 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Don Tetto: Una de las bandas más populares del país llega al Movistar Arena para revelar que su música está más viva que nunca, por lo que quieren celebrar su trayectoria por todo lo alto. Su concierto será el próximo 23 de mayo del 2023.

Soda Stereo: Sin duda alguna, esta banda se convirtió en una de las bandas de rock en español más populares en la actualidad, por lo que quieren volver a cantar con sus fans por todo lo alto. Se van a presentar el próximo 28 y 29 de mayo del 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.