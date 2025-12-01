Los cinco rockstars que odiaron sus más grandes éxitos; Nirvana y Oasis en la lista

No todo éxito es un motivo de celebración para todos los artistas. En el rock, varias bandas terminaron detestando las canciones que los hicieron famosos. Algunas por cansancio, otras por presión de la industria, y otras porque su sonido evolucionó tanto que esos hits ya no representaban quiénes eran.

De hecho, pasaron a ser sus mayores enemigos, pues el hecho que se convirtieran en un éxito las convirtió indispensables para sus shows. Sus fanáticos esperan escucharla en vivo y evitarla en los conciertos es casi que imposible. Aquí le contamos cuáles son algunas de esas canciones y de quién.

Rockstars que odiaron sus éxitos

Sin pensarlo, muchos artistas odian los temas que llegaron a posicionarlos en las grandes listas y como los número uno en algún momento. A pesar de ello, debieron mantenerse profesionales y seguir interpretando los temas sin querer.

‘Smells Like Teen Spirit’ – Nirvana

Kurt Cobain la describió como “una canción pop demasiado parecida a los Pixies” y, aunque sabía que era buena, se cansó de tocarla. En vivo, solía cantarla con desgano o incluso modificarla para burlarse del público que solo esperaba ese tema. Para nadie era un secreto su disgusto, pues no dudó en manifestarlo o demostrarlo.

‘Creep’ – Radiohead

Thom Yorke llegó a decir que la canción era un “peso muerto”. La banda incluso dejó de tocar por años el éxito porque sentían que frenaba su evolución hacia sonidos más experimentales. A pesar de ello, la gente gritaba “Creep” en los conciertos y siempre la pedían, pero Yorke respondía con una sonrisa irónica ante la petición.

‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin

Aunque es su himno, Robert Plant ha dicho abiertamente que está cansado de “la jodida canción de escalera”. El artista nunca fue fan de su tono lírico casi místico y evitó cantarla en vivo durante décadas a pesar de que sus fans siempre la esperaban en sus shows.

‘(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)’ – Beastie Boys

Aunque fue su primer megaéxito, ellos la consideraban una parodia malinterpretada. El público la tomó como un himno fiestero, pero la banda la escribió como una sátira del comportamiento adolescente extremo.

‘Wonderwall’ – Oasis

Liam Gallagher, fiel a su estilo, dijo en una ocasión en una entrevista: “No la soporto. Pero la canto porque la gente pagó por escucharla.” Para la banda se volvió tan grande que eclipsó gran parte de su catálogo.

¿Conocía que estos artistas odiaban estos grandes éxitos? En medio de todo, muchos les tocó resignarsen y atender el llamado del público que esperaban escucharla en cada uno de los conciertos.