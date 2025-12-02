No Te Va a Gustar anunció nuevos conciertos en Bogotá y Medellín; fecha, lugar y precio de las entradas

Falta menos de un mes para la llegada del 2026 y ya cientos de artistas han anunciado sus conciertos para este nuevo año, que promete ser uno de los mejores en cuanto a festivales musicales. Pero eso no es todo, ya que bandas de rock, como No Te Va a Gustar, revelaron que tienen todo listo para poder llegar a los escenarios en un evento por todo lo alto en Bogotá y Medellín.

La banda uruguaya ha tenido una gran acogida en diferentes países del mundo, por lo que en los últimos meses se han encargado de dar a conocer sus nuevas canciones con las que se quieren dar a conocer en todo el mundo. Al parecer, todo esto va por buen camino, teniendo en cuenta que ya anunciaron varias presentaciones que podrían realizar en el nuevo año y promete llenar varios de los escenarios más importantes.

No Te Va a Gustar anunció conciertos en Bogotá y Medellín. ¿Cuándo y dónde?

Ya en varias oportunidades los artistas han mencionado que su relación con Colombia es muy cercana, por lo que ciudades como Bogotá y Medellín sin duda los lograron enamorar. Por lo que ahora que se da inicio a una nueva gira de conciertos, no dudaron en incluir fechas en estos lugares del territorio nacional.

El primer show sería el próximo 10 de abril del 2026 en el Teatro Universidad de Medellín y las entradas están disponibles por medio de la tiquetera Ticketmaster. Los precios de las boletas van desde los $176.000 hasta los $306.000, precios con servicio; actualmente están en la preventa, pero la venta general dará inicio el próximo viernes cinco de diciembre del 2025 desde las 10:00 a.m.

Para el caso de Bogotá, No Te Va a Gustar se va a presentar el próximo 11 de abril del 2026, en el Movistar Arena, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital del país. Además, habrá una zona especial para menores de edad mayores de 14 años, quienes ingresen en compañía de un adulto.

Las entradas para ver a la banda en Bogotá van desde los $177.000 hasta los $434.900; la preventa exclusiva a clientes Movistar dará inicio el próximo tres de diciembre del 2025 desde las 9:00 a.m. Después, empezará la venta general el viernes cinco de diciembre desde las 9:00 a. m.