¡The Cardigans en Colombia! La primera vez de la banda en el país será en el festival ondas

Todos nuestros grandes amores musicales nos acompañan desde adolescentes y por eso, nuestro yo adulto salta y se emociona cuando puede cumplir, por fin, el sueño de verlos en vivo.

Para todos los que aprendimos sobre el amor cantando lovefool, nos rendimos al desamor con My Favourite Game y Erase Rewind, ha llegado El momento: ¡The Cardigans en ondas!

Porque todas las primeras veces son inolvidables, la banda sueca se suma el line up de lujo en la primera edición del festival ondas, un ciclo de conciertos distribuidos en diferentes días que apuesta por la intimidad en la música en vivo. Conoce más del festival aquí.

La icónica banda de los noventa aterriza por primera vez en Colombia para recordarnos que ninguna espera es demasiado larga cuando de ver a nuestras bandas soñadas se trata.

El próximo 14 de febrero, ondas recibe a Lars-Olof Johansson, Bengt Lagerberg, Nina Persson y Magnus Sveningsson en una noche para reencontrarse con los himnos que aún viven en la memoria como si el tiempo no hubiera pasado. Asegura tus entradas aquí.

En ondas la música es protagonista y la cercanía a los artistas también.

Es por eso que el Parque Metropolitano Simón Bolívar recibe nuestro escenario que más que un escenario, será un teatro al aire libre que le permitirá a los asistentes estar a máximo 50 metros de su artista favorito. Una misma tarima recibe diferentes artistas cada noche.

Este es un festival de bajo impacto, lo que significa que seremos 3000 almas cantando y bailando mientras otras miles estarán con Fomo en casa. En ondas, además de música, de buena música, tendremos una gran oferta gastronómica complementaria para que vengas desde temprano a tardear, copear y comer.

Nos gusta toooda música y nuestro cartel lo demuestra. En ondas, nos mueve la música y navegamos entre sonidos, géneros y artistas. No creemos en los placeres culposos, sino en los parches pensados para cada una de nuestras personalidades musicales. Súbete en la onda porque además de los shows principales, nos esperan unas buenas fiestas de after, como las que tanto nos gustan en Bogotá.

En el festival ondas hay una fecha pensada para ti. Elige el show que más te mueve y no te pierdas la oportunidad de vivir un encuentro cercano con tu artista favorito. Recuerda que por cada show, una boleta.

Recuerda que el festival ondas

ondas aterriza en la agenda cultural de Bogotá como un ciclo de conciertos, distribuidos en diferentes días, en los que uno o dos artistas son protagonistas de la noche. En ondas disfrutamos los shows completos y sin afán, así que nuestra fiesta es en un mismo escenario. ¡Nos vemos en febrero del 2026