Los episodios que debe ver antes de Stranger Things 5, según los creadores de la serie: lista completa

Finalmente llegó el día que tanto esperaban los amantes de Stranger Things. La quinta temporada de esta icónica serie fue estrenada, en lo que será la última parte de una aventura que ha enamorado a miles por años.

Durante el pasado 26 de noviembre se estrenaron los primeros 4 capítulos de esta producción, lo que generó gran conmoción en Netflix, al punto de generar caídas en su servicio.

Sin embargo, en caso de que aun no haya visto estos episodios les contamos que los creadores de la serie recomendaron 4 capítulos que debe rememorar antes de entrar a la quinta temporada.

4 capítulos que debe ver antes de Stranger Things 5

Para nadie es un secreto que Stranger Things ha sido una de las series que más ha estremecido la industria del entretenimiento en los últimos años.

Esta producción de Netflix fue un completo ‘hit’ a nivel mundial. Así lo demuestran sus 4 temporadas anteriores, y la expectativa que aun mantienen sus fanáticos.

A pesar del claro éxito de esta entrega, es hora de cerrar el círculo y por ello los hermanos Duffer diseñaron el final de esta icónica producción.

Aunque la espera ha sido larga, los amantes de esta serie finalmente podrán conocer el desenlace de la oscura historia de estos jovenes.

Debido al largo tiempo que ha trascurrido entre la temporada 1 y la 5, varios fanáticos han vuelto a ver esta serie desde el comienzo. No obstante, los hermanos Duffer, creadores de esta serie señalaron 4 episodios claves que debe tener en mente antes de ver la última parte.

Según revelaron estos creadores para The Hollywood Reporter, los 4 episodios son:

Episodio 4, temporada 2 – ‘Will el sabio’

Episodio 6, temporada 2 – ‘El espía’

Episodio 7, temporada 4 – ‘Masacre en el laboratorio de Hawkins’

Episodio 9, temporada 4 – ‘El húesped’

De esta manera, podrá listo para ver tanto el inicio de la temporada 5, como el cierre de esta icónica producción.

¿Cuándo saldrá el último volumen de esta serie?

Aunque la temporada 5 ya ha llegado, el estreno de esta última parte de Stranger Things se dará en 3 volúmenes.

El primero de ellos fue estrenado el pasado 26 de noviembre. Aun así, aun quedan 2 partes más por ver, la segunda que saldrá el 25 de diciembre y el final para el 31 del mismo mes.