Reportan caída masiva de Netflix durante el estreno de Stranger Things 5 ¿Qué puede hacer?

Stranger Things 5 es una realidad y desde las 8:00 p.m. de este miércoles 26 de noviembre del 2025, cientos de usuarios en todo el mundo podrán ver todo lo que sucede en los primeros cuatro episodios de la serie. De hecho, horas antes del lanzamiento, Netflix dio a conocer que había aumentado su capacidad en un 30% para que no se presentara una caída.

Sin embargo, desde las 8:00 p.m. millones de personas en todo el mundo se conectaron para ver los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada de Stranger Things. De inmediato, en redes sociales, los usuarios empezaron a reportar fallas en la aplicación.

Incluso, algunos mencionan que no les permite ingresar, mientras que otros, al dar “reproducir” la nueva temporada, empiezan a ver una serie de videos de los mejores momentos de las ediciones pasadas. Por lo que la conexión de tantas personas en simultáneo causó varias fallas en la plataforma de streaming, que se lleva preparando hace varias semanas para esto.

¿Qué hacer si no le funciona Netflix para ver ‘Stranger Things 5’?

No es su televisor, ni su dispositivo móvil; Netflix ya dio a conocer que tiene algunos problemas con el lanzamiento de Stranger Things 5. Por lo que, si usted es uno de ellos, estos son algunos consejos que debe seguir para poder ver el estreno oficial de esta producción.

NETFLIX CAIU KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/qB7G0d9ruR — lucas viana (@lucasviaana) November 27, 2025

Es importante que entienda que esta es una caída global, por lo que no solo es su equipo el que está fallando, sino que son varios en todo el mundo. Por lo que si le sale un aviso en donde le notifica que no puede reproducir, intente salir de la app y volver a ingresar en unos minutos, para que pueda funcionar nuevamente con normalidad.

todo el día esperando a que sean las 22 para ver Stranger Things y se cae Netflix yo no lo puedo creer pic.twitter.com/HlI6edWrxd — lari (@larifoster) November 27, 2025

En caso de que solo le salgan videos en donde se reproducen temporadas pasadas de Stranger Things, solo tiene que esperar a que la plataforma vuelva a tomar el control y se de el inicio oficial de la nueva cinta sin ningún problema.

tan grande es el poder de stranger things que hizo caer a Netflix pic.twitter.com/fnRwe1LiaT — Steph♡ (@TCxxSteph) November 27, 2025

No intente conectarse desde otros dispositivos en simultáneo; esto solo hará que la plataforma le funcione un poco lento y no le permita reproducir. Tampoco quite su conexión a internet, pues este no es un problema de conectividad, sino que la cantidad de personas que está ingresando es muy alta, por lo que hace que todo el sistema colapse un poco.