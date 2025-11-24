VIDEO: Este es el tráiler final de la última temporada de ‘Stranger Things’ de Netflix; sorprendió a todos

Todo está listo para la llegada de los nuevos episodios de la última temporada de ‘Stranger Things’, por lo que Netflix viene revelando nuevos detalles de todo lo que será esta producción. Por eso, en las últimas horas, dieron a conocer el tráiler final, que logró sorprender a cientos de personas en redes sociales, con todas las novedades que traen en la serie.

Durante los primeros segundos se puede ver que se viene una de las peleas más duras de la temporada, por lo que estos jóvenes protagonistas se están preparando para lo que se viene. Por otro lado, Dustin y Steve ya tienen todo un plan para poder vencer a Vecna, que parece, en esta oportunidad, sí les va a funcionar.

VIDEO: Así se ve el tráiler de la temporada final de Stranger Things

Sin duda, cientos de personas están hablando de todo lo que será esta nueva temporada de Stranger Things, que no solo presenta el final definitivo de la serie, sino que trae varias sorpresas. Durante los últimos meses, los productores se han encargado de trabajar en cada pequeño detalle, con el fin de sorprender a los fans.

Parece que las cosas en Hawkins no están del todo bien, por lo que nuevamente, Mike, Will, Dustin y Lucas se unen para poder enfrentar todas las amenazas que acechan a este pueblo durante este tiempo. Además, también se pueden ver a varios de los nuevos personajes que podrían cambiar de forma radical todo lo que se vio en la temporada pasada.

Hay nuevos poderes que tienen los protagonistas, los cuales serán fundamentales si quieren enfrentar a Vecna y poder ganar. Algo que emocionó a todos fue ver nuevamente a Steve, quien va conduciendo su carro con el fin de poder enfrentar nuevamente a los dermogorgons y todos los seres que acaban con la paz de este lugar.

Sin embargo, también hay muchas incógnitas que quedan sobre la mesa y no se logran despejar en los pocos minutos que dura el tráiler, pero que seguramente se van a ver a lo largo de la temporada final.

La última temporada de Stranger Things se va a estrenar el próximo miércoles 26 de noviembre del 2025 a las 8:00 P.M hora Colombia. Ese día, van a estar disponibles los primeros cuatro capítulos, cada uno de más de una hora.

Después, el 25 de diciembre, se va a conocer el volumen dos de los episodios faltantes, es decir, el 5, 6 y 7, para finalmente el 32 de diciembre del 2025 conocer el capítulo final. Incluso, se dice, que podría durar un poco más de dos horas.