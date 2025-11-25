Fecha y hora exacta en la que se estrenan los primeros capítulos de ‘Stranger Things 5’ en Netflix Colombia

Netflix lo hizo de nuevo y es que tiene a cientos de personas en todo el mundo al tanto de lo que será el lanzamiento oficial de los primeros episodios de ‘Stranger Things 5’. Esta es una de las series más vistas en la historia de la plataforma de streaming, por lo que, pese a que ha pasado mucho tiempo desde el estreno de la primera temporada, aún es una de las que tiene mayor número de visualizaciones.

Por eso, tras varios años de espera, por fin se han dado a conocer todos los detalles de lo que será la nueva edición de la serie. Que en esta oportunidad, no se va a estrenar todo el mismo día, sino que los seguidores deberán esperar unos días para conocer el volumen dos y finalmente el episodio que pone punto final a esta historia.

Según han revelado en las redes sociales de Netflix, la nueva temporada de Stranger Things no va a estar disponible desde medianoche. Sino que en una hora específica, van a liberar todos los episodios en los diferentes países en donde está disponible la plataforma de streaming.

¿A qué hora se estrena ‘Stranger Things 5’ en Netflix en Colombia?

El próximo miércoles 26 de noviembre del 2025, a las 8:00 p.m. Se van a estrenar los primeros cuatro episodios de ‘Stranger Things 5’, la última temporada de la reconocida serie que ha hecho historia.

The Crawl, The Vanishing of, The Turnbow Trap y Sorcerer es el nombre que van a llevar los primeros cuatro capítulos, respectivamente, en esta temporada de la serie. Así lo revelaron los directores de la cinta, quienes manifestaron que en esta oportunidad se viene una historia cargada de mucha acción, diversión y escenas que nadie se imagina en la gran batalla.

Los personajes de ediciones pasadas vuelven a la acción, mientras que hay otros nuevos que llegan a esta última temporada a ganarse el corazón de todos los usuarios. Pero esto no será tarea fácil, teniendo en cuenta que hay varios fans que están a la expectativa de todo lo que traen desde la primera temporada de la serie.

Además, en este primer estreno, el capítulo más largo va a durar una hora y 20 minutos, aproximadamente. Pero en el episodio final, se dice que podría tener una duración de más de dos horas y sería la gran batalla que todos han anhelado en meses pasados.